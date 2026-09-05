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بالخطوات.. دليل شامل لإيقاف أي خط محمول مسجل باسمك دون علمك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بالخطوات.. دليل شامل لإيقاف أي خط محمول مسجل باسمك دون علمك

خطوط المحمول
خطوط المحمول
قسم الخدمات

​في ظل التحول الرقمي واعتمادنا الكلي على الهواتف المحمولة والاتصالات، باتت خطوط المحمول مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهوياتنا القانونية والمالية. 

ومن هنا تبرز واحدة من أخطر المشكلات التي قد تواجه أي مواطن؛ وهي اكتشاف وجود خط محمول مسجل باسمه دون علمه أو حيازته، وهو ما يفتح باباً واسعاً لمخاطر استغلال هذا الخط في أعمال غير قانونية قد تضعك في طائلة المساءلة الجنائية.

ضبط 5 آلاف خط محمول - ارشيفيه

و​بناءً على التوجيهات الرسمية والإرشادات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، نستعرض في هذا الموضوع الخطوات العملية والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها فوراً لتأمين نفسك وإلغاء هذه الخطوط تماماً.

​أولاً: كيف تكتشف وجود خطوط مسجلة باسمك؟

​الخطوة الأولى تبدأ من الوعي والمتابعة الدورية، حيث يمكنك معرفة كافة أرقام المحمول المسجلة برقمك القومي بدقة من خلال الوسائل الرسمية التالية:

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

تطبيق "My NTRA": قم بتحميل التطبيق الرسمي التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واستخدم خدمة "أرقامي" لمعرفة كافة الخطوط والشركات المسجلة باسمك برقمك القومي بكل سهولة.

الاستعلام الدوري: يُنصح بمراجعة خطوطك المسجلة بشكل دوري عبر التطبيق للتأكد من عدم وجود أي خطوط وهمية أو مضافة دون علمك.

​ثانياً: خطوات إيقاف وإلغاء الخط المجهول أو غير المرغوب فيه

و​إذا أظهرت المتابعة وجود خط مسجل باسمك لا تملكه أو لا ترغب في استمراره، يجب التوجه فوراً لاتخاذ الخطوات الأربع التالية:

شركات الاتصالات الأربعة

الذهاب للفرع: توجه إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها الخط المشبوه أو المراد إيقافه.

اصطحاب الهوية: اصطحب معك أصل بطاقة الرقم القومي، مع التأكد من أن تكون سارية وغير منتهية الصلاحية.

تقديم استمارة عدم حيازة: اطلب من موظف خدمة العملاء تقديم "استمارة عدم حيازة" لإلغاء وفصل الرقم نهائياً من على بياناتك الشخصية (وذلك للرقم الذي لا تملكه أو تريد إيقافه).

المراجعة والإيقاف: ستقوم الشركة بمراجعة بياناتك وطلب الخدمة، ثم إيقاف الخط وفصله فوراً لرفع المسؤولية القانونية عنك.

جهاز الاتصالات

​ثالثاً: المتابعة والإبلاغ الرسمي وحماية نفسك قانونياً

و​في حال واجهتك أي عقبات من قِبل فرع شركة المحمول في إلغاء الخط، أو إذا كنت تخشى تعرضك لأي مساءلة قانونية نتيجة استغلال الرقم السابق، تتوفر مسارات رسمية إضافية للدعم:

الاتصال بالخط المختصر (155): اتصل فوراً بالخط الساخن المختصر (155) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للإبلاغ عن أي مشكلة أو تلكؤ من قِبل الشركة في إلغاء الخط بالشكل المطلوب.

تحرير محضر شرطة رسمي: يُفضل بشدة التوجه إلى قسم الشرطة التابع لمنطقتك لعمل محضر إثبات حالة، خاصة إذا كنت تخشى من استغلال الرقم في أعمال غير قانونية، وذلك لحماية نفسك وتوثيق الموقف رسمياً بخصوص توقيت علمك وإلغائك للخط.

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​ويجب التأكيد على أن حماية بياناتك الرقمية وملاحقة أي ثغرات قد يُستغل فيها رقمك القومي هي مسؤولية تبدأ بالتحقق الدوري وتنتهي بالإجراء الحاسم والفوري، ولا تتردد في اتخاذ الإجراء القانوني والرسمي فور اكتشافك لأي خط غريب مسجل باسمك.

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