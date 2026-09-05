تصفيات 2027.. صلاح يتصدر قائمة المحترفين لـ معسكر منتخب مصر فى سبتمبر

ينطلق المعسكر المغلق لـ منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن يوم 17 سبتمبر الحالي إستعدادا لانطلاق ضربة البداية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر الوطني فى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 منتخبي أنجولا يوم 25 سبتمبر الجاري وجنوب السودان يوم 29 سبتمبر الحالي في جوبا في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

ومن المنتظر أن يعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني قائمة الفراعنة الكبار فى معسكر سبتمبر الحالي عقب غنتهاء الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على إختيار أسماء بارزة من اللاعبين المحترفين على النحو التالي:

محمد صلاح نجم طرابزون التركي وعمر مرموش لاعب توتنهام الإنجليزي ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي وإبراهيم عادل المحترف ضمن صفوف نورشيلاند الدنماركي وهيثم حسن نجم سيلتيك الإسكتلندي وحمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الإسباني وحسام عبد المجيد المحترف ضمن صفوف لودوجوريتس البلغاري ومحمود حسن تريزيجيه المحترف فى نادي الرياض السعودي وحمدي فتحي من الوكرة القطري ورامي ربيعة مدافع العين الإماراتي.