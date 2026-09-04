العميد يضع حسام أشرف ضمن حساباته لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر

دخل حسام أشرف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، تمهيدًا لإمكانية استدعائه إلى معسكر الفراعنة المقبل خلال شهر سبتمبر.

ويأتي اهتمام الجهاز الفني للمنتخب بمهاجم الزمالك، بعد المستويات اللافتة التي قدمها مع الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة، ونجاحه في الظهور بشكل مؤثر هجوميًا، ما دفع حسام حسن لمتابعة اللاعب عن قرب قبل حسم قائمة المعسكر.

حسام أشرف يلفت أنظار حسام حسن

ووفقًا لما كشفه الإعلامي خالد الغندور، بدأ حسام حسن في متابعة حسام أشرف، وأبدى إعجابه بإمكانياته وتحركاته داخل منطقة الجزاء، إلى جانب قدرته على التسجيل والتسديد بالقدمين وإجادته ألعاب الهواء.

وأصبح مهاجم الزمالك من الأسماء المرشحة للانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل، خاصة حال مواصلته تقديم مستويات قوية مع الفريق الأبيض في المباريات القادمة، قبل الاستقرار بشكل نهائي على القائمة.

ومن المنتظر أن ينطلق معسكر منتخب مصر في سبتمبر خلال الفترة من 16 إلى 18 من الشهر الجاري، وفقًا للترتيبات الخاصة بالجهاز الفني وارتباطات المنتخب المقبلة.

وتأتي متابعة حسام أشرف ضمن توجه الجهاز الفني لمنح الفرصة لبعض العناصر المتألقة في الدوري المصري، في إطار تجديد دماء المنتخب واختيار أفضل العناصر للمرحلة المقبلة.