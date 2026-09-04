فرج عامر يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أحمد فتوح.. ويُرجح انتقاله إلى بيراميدز

تحدث فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن أحمد فتوح، لاعب الزمالك، مشيدا بالمستويات التي قدمها اللاعب خلال فترة وجوده مع النادي السكندري، مشيرا إلى توقعاته بشأن وجهته المقبلة.

وأكد فرج عامر عبر فيسبوك أن نجومية أحمد فتوح ظهرت بشكل واضح خلال تجربته مع سموحة، بعدما انضم إلى الفريق على سبيل الإعارة من الزمالك وهو لاعب ناشئ، ونجح في لفت الأنظار بفضل مستواه الفني.

وقال فرج عامر: «أحمد فتوح نجوميته ظهرت في نادي سموحة، أخدناه إعارة من الزمالك وهو ناشئ ونبغ في نادي سموحة، وكان المدير الفني كابتن حسام حسن».

وأضاف: «هو إضافة كبيرة لأي فريق لأنه لاعب حريف، لكن أتوقع أن ينتقل إلى بيراميدز، لأنه طالب فلوس كتير والأهلي لن يرضخ لذلك».

وتأتي تصريحات فرج عامر في ظل الحديث عن مستقبل أحمد فتوح، خاصة مع ارتباط اسم اللاعب بعدد من الأندية، وسط ترقب لما ستسفر عنه الفترة المقبلة بشأن وجهته.