الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا ويبعد فلسطينيين عن القدس و الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من داخل المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع توافد المصلين لأداء صلاة الجمعة.

وأصدرت سلطات الاحتلال قرارات بإبعاد شابة وشاب من داخل أراضي الـ48 عن مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وأفادت محافظة القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الجمعة/ - بأن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بإبعاد الشابة سماح محاميد من أراضي الـ48 عن مدينة القدس لمدة 90 يوما، وفرض الحبس المنزلي عليها لمدة 5 أيام.

كما أبعدت سلطات الاحتلال الشاب فراس أبو عصبة من أراضي الـ48 عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع، بعد اعتقاله أمس عقب صلاة الظهر في المسجد الأقصى والإفراج عنه، مع إمكانية تجديد قرار الإبعاد لعدة أشهر.