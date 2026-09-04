محافظ دمياط يفتتح مسجد «الرحمة» بالزرقا ويؤدي فيه صلاة الجمعة

​افتتح الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم الجمعة، مسجد «الرحمة» بمدينة الزرقا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة الشاملة، و ذلك بحضور اللواء أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمود مشعل، عضو مجلس النواب، والشيخ علي إسماعيل، مدير مديرية أوقاف دمياط، والأستاذ سمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

​وأدى محافظ دمياط صلاة الجمعة بالمسجد، واستُهلت شعائر الصلاة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، فيما ألقي الخطبة الشيخ علي إسماعيل، مدير مديرية أوقاف دمياط، تحت عنوان «محمد رسول الله... الأسوة الحسنة»، والتي تناولت عددًا من القيم والمعاني الإيمانية والأخلاقية، مؤكدةً أن الاقتداء برسولنا الكريم يمثل منهجًا متكاملًا للحياة، من خلال التأسي به في العبادة وحسن الخلق والتعامل مع الآخرين.

​وعقب أداء الصلاة، حرص محافظ دمياط على التواجد بين المواطنين وتبادل السلام والتحية معهم، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، مؤكدًا حرص المحافظة على متابعة احتياجات المواطنين ميدانيًا والعمل على تلبيتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف المراكز والمدن.