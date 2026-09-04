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درع البلقان 2026 | دَفعة جديدة للشراكة بين مصر والبوسنة والهرسك في الصناعات الدفاعية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

درع البلقان 2026 | دَفعة جديدة للشراكة بين مصر والبوسنة والهرسك في الصناعات الدفاعية

المهندس صلاح سليمان جمبلاط
المهندس صلاح سليمان جمبلاط
كريم الخطيب

شهد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة "بريتس" البوسنية، ضمن فعاليات آخر أيام معرض ومؤتمر الدفاع الأول "First Balkan Shield – Defence Industry Expo and Summit 2026"، والمقام بالعاصمة سراييفو خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري، وجاءت مراسم التوقيع بجناح الوزارة بالمعرض.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه بموجب مذكرة التفاهم سيعمل الجانبان على تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية، بما يدعم فرص التكامل الصناعي بين الطرفين.

وأكد الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في ضوء حرص وزارة الإنتاج الحربي على توسيع قاعدة شراكاتها الدولية وفتح مسارات جديدة للتعاون مع الشركات المناظرة بالدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من الإمكانيات التصنيعية والخبرات الفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى كل جانب.

وأشار "جمبلاط" إلى أن التعاون مع "بريتس" يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحضور المصري في مختلف أسواق الصناعات الدفاعية وتهيئة المجال أمام مزيد من الشراكات الصناعية والتجارية خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك إمكانيات تصنيعية متنوعة وخبرات متراكمة تؤهلها لتصنيع منتجات مطابقة لمتطلبات الجودة والمواصفات الفنية العالمية.

من جانبهم، أشاد ممثلو شركة "بريتس" بما تتمتع به الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من قدرات تصنيعية وتكنولوجية متطورة، مؤكدين تطلعهم إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين.

وأوضح ممثلو الشركة أن "بريتس" واحدة من كبرى الشركات الرائدة في مجال التصنيع الدفاعي بدولة البوسنة والهرسك، وتمتلك خبرات ممتدة في هذا المجال، بما يعزز فرص إقامة شراكات صناعية مثمرة ومستدامة مع شركات الإنتاج الحربي.

سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي الإنتاج الحربي توقيع مذكرة تفاهم

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