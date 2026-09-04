مستأجرة 5 محلات تكشف تفاصيل حادث البلطجة على يد إسماعيل دولار بالمقطم

كشفت أقوال سيدة تبلغ من العمر 44 عامًا، أمام جهات التحقيق، تفاصيل علاقتها الإيجارية باحدى الشركات، وذلك في القضية المتهم فيها اسماعيل دولار بالبلطجة في المقطم، موضحة أنها تستأجر 5 محلات تجارية تابعة للمشروع منذ عام 2024.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها تستأجر المحلات بصفتها مستأجرة، موضحة أن التعاقدات أُبرمت مع الشركة وممثلها بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأوضحت أن التعاقد شمل عدة مساحات تجارية، من بينها عقد بقيمة إيجارية قدرها 66 ألف جنيه، مع زيادة سنوية 10% لمدة 5 سنوات.

كما أشارت إلى وجود عقد آخر لإدارة مساحة تجارية بقيمة 44 ألف جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 10% لمدة 5 سنوات.

وأضافت أن من بين التعاقدات عقد أخر بقيمة إيجارية قدرها 49 ألفًا و500 جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 10% لمدة 5 سنوات، إلى جانب عقد بقيمة 29 ألفًا و550 جنيهًا، مع زيادة سنوية بنسبة 10% لمدة 10 سنوات.

كما ذكرت في أقوالها وجود عقد بقيمة إيجارية تبلغ 75 ألف جنيه، مع زيادة سنوية وفقًا لما نص عليه العقد ولمدة 5 سنوات.

وتأتي هذه الأقوال ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة للوقوف على تفاصيل العلاقة التعاقدية بين المستأجرة والشركة، وتحديد الالتزامات المالية والقانونية المترتبة على تلك العقود.