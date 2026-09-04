طبق الدش آخر ما تبقى من العقار المنهار في عزبة شاهين بالمنيا.. صور

مشاهد محزنه سيطرت على أهالي عزبة شاهين بمدينة المنيا، عقب انهيار منزل مشيد مكون من 4 طوابق ، فلم يتبق من العقار المنهار في حالة جيدة طبق دش اعلي السطح، بعدما تحول المنزل إلى أنقاض، وسط حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

كما أظهرت المشاهد أيضا وجود حفرة كبيرة بين أنقاض العقار، والتي شهدت أعمال البحث والإنقاذ، فيما ظهرت بقايا متعلقات السكان متناثرة بين الركام، من بينها طبق دش وتكييف وبطانية وأبواب، في مشهد يكشف حجم الدمار الذي خلفه انهيار المبنى.

وفي سياق متصل اكدت مصادر أن المنزل المنهار اليوم عقب صلاة الجمعة بمنطقة شاهين بمدينة المنبا ، تم إنشاؤه عام 1986 اي منذ ما يقرب من 40 سنة، ولم يصدر بشأنه أي قرار إزالة، كما أن حالته الإنشائية كانت جيدة.

فيما دفعت الأجهزة الأمنية بالمنيا وقوات الحماية المدنية بسيارات الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث ، وتمكنت القوات من انتشال جثمان ماري . و . ج البالغة من العمر 77 عامًا، من أسفل أنقاض العقار، وإنقاذ فيبي . ا 47 سنة طبيبه على قيد الحياة، وسط حالة من الحزن والصراخ بين الأهالي المتجمعين بمحيط موقع الانهيار.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال رفع الأنقاض والبحث أسفل الركام، باستخدام المعدات اللازمة، للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين عالقين، بالتزامن مع فرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع اقتراب المواطنين وتأمين موقع الحادث.

ومن جانبه يتابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أولًا بأول تداعيات حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة عزبة شاهين بمدينة المنيا، موجّهًا بتكثيف أعمال رفع الأنقاض، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وبتكليف من المحافظ، يتواجد الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، بموقع الحادث، للإشراف ميدانيًا على أعمال فرق الحماية المدنية والإنقاذ، والتنسيق الفوري بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث.

وتمكنت فرق الحماية المدنية من إنقاذ سيدة في العقد الخامس من العمر، تعمل طبيبة بشرية، كانت أسفل العقار المنهار، حيث جرى إخراجها من تحت الأنقاض وهي في حالة جيدة، فيما تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث ورفع الأنقاض، للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين أسفل العقار.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بالعقار، كما بدأت الجهات المعنية في تنفيذ إخلاء احترازي لعدد من العقارات والمنازل الملاصقة، خاصة القديمة منها أو التي ظهرت بها بعض التصدعات، وذلك لحين الانتهاء من المعاينات والفحوصات الفنية اللازمة والتأكد من مدى سلامتها الإنشائية.

وأكدت محافظة المنيا استمرار رفع درجة الاستعداد بالموقع، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لفرق الإنقاذ ورفع الأنقاض، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمنشآت المحيطة والحفاظ على سلامة المواطنين.