سعر الدولار في التعاملات المسائية اليوم

شهد سعر الدولار استقرارا على مستوى السوق الرسمية مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 4-9-2026 .

الدولار اليوم

سجل سعر الدولار ثباتا داخل البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي منذ آخر يوم عمل.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.88 جنيها للشراء و 50.98 جنيها للبيع .

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في ميد بنك.

بلغ ثاني أقل سعر دولار 50.78 جنيها للشراء و 50.88 جنيها للبيع في بنكي " الإسكندرية، الكويت الوطني".

الدولار في معظم البنوك

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 50.85 جنيها للشراء و 50.95 جنيها للبيع في بنوك " أبوظببي الأول، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

بلغ سعر الدولار 50.86 جنيها للشراء و 50.96 جنيها للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك منها 50.88 جنيها للشراء و 50.98 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، مصر، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار 51.07 جنيها للشراء و 51.17 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 50.91 جنيها للشراء و 51.01 جنيها للبيع في بنك سايب.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.9 جنيها للشراء و51 جنيها للبيع في بنك نكست.