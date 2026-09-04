نوبات موسيالا.. كومباني يوجه رسالة طمأنينة للجماهير

طمأن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، الجماهير بشأن النوبات التي يتعرض لها جمال موسيالا، لاعب الفريق الأول.

وكان موسيالا قد كشف علنًا عن تشخيص حالته بأنها "نوبات غياب ناجمة عن خلل عصبي" بعد أن سقط مغشيًا عليه مرتين في مباريات متتالية خلال فترة التحضير للموسم.

وعاد اللاعب إلى التدريبات بعد تعديل علاجه الدوائي، لكنه لم يشارك في المباريات بعد.

وأشار كومباني إلى أن بايرن يستعين بـ "أفضل الخبراء" لتقديم المشورة الطبية، مضيفًا: "إذا حدث الأمر مرة أخرى بعد 40 أو 50 أو 60 يومًا، أو بعد 40 أو 50 أو 60 مباراة، فلن يشكل ذلك مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، نحن نعرف كيفية التعامل مع الموقف، وفي مرحلة ما سيعود رياضيًا طبيعيًا تمامًا".

موسيالا – البالغ من العمر 23 عامًا، قد أُدرج ضمن قائمة بايرن لدوري أبطال أوروبا، وأوضح كومباني أنه يقيّم أداء اللاعب في التدريبات قبل اتخاذ قرار بشأن موعد ضمه مجدداً لقائمة الفريق في أيام المباريات.

تعليق كومباني

وقال كومباني: "إنه يبلي بلاءً حسنًا، وقد مر بأسبوع جيد، نأمل أن تتلاشى تدريجياً حالة الصدمة الأولية التي انتابت الرأي العام".

وكان بايرن قد ذكر أن النادي كان على علم بالمشكلة منذ الموسم الماضي على الأقل، كما أكد موسيالا أنه "لا توجد مخاطر صحية إضافية" مرتبطة بممارسة كرة القدم.

وتتمثل الفرصة القادمة لموسيالا للعودة إلى الملاعب يوم السبت، حين يحل بايرن ضيفًا على شالكه في الدوري الألماني (البوندسليجا)، أو في المباراة الافتتاحية للفريق في دوري أبطال أوروبا ضد بودو/جليمت يوم الخميس.