الكوري الجنوبي لي تشانغ دونغ يعود لمسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي

يعود المخرج الكوري الجنوبي لي تشانغ دونغ إلى المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بعد غياب دام 24 عاما.



وينافس "دونغ" بفيلمه الجديد "حب محتمل" (Possible Love) على جائزة "الأسد الذهبي"، في أول عمل روائي طويل له منذ ثمانية أعوام.



السجادة الحمراء

اختارت عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر أن تجعل من أول ظهور لها على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ83 لحظة تحتفي بأناقة الماضي، عبر ارتداء فستان أرشيفي من دار "جورجيو أرماني" الإيطالية يعود إلى مجموعة خريف وشتاء 1995.



وخلال حضورها العرض الأول لفيلم "Wild Horse Nine"، ظهرت جينر بفستان ذهبي لامع بقصة تبرز القوام، تزيّنه تفاصيل متلألئة وتطريزات مستوحاة من الزهور، فيما أضافت فتحة العنق الدائرية لمسة من البساطة إلى التصميم الغني بالتفاصيل.

