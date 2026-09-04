قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنزانيا تعلق رحلاتها إلى موسكو .. أول شركة أجنبية تستجيب لتحذير زيلينسكي من "سماء غير آمنة"
محافظ دمياط يفتتح مسجد «الرحمة» بالزرقا ويؤدي فيه صلاة الجمعة
طلع 20 جنيه .. الذهب في الصاغة الآن
الكهرباء: تحويل 605 آلاف عداد كودي إلى عدادات قانونية
الكهرباء تحسم الجدل حول تحويل العدادات الكودية إلى شرائح
تريزيجيه يشارك.. التشكيل المتوقع لـ الرياض بمواجهة أهلي جدة
احذر .. حيلة إلكترونية تستهدف مستخدمي «إنستاباي» لسرقة البيانات والأموال
حادث مأساوي.. تصادم عدد من السيارات بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي| صور
مش كل العدادات الكودية.. الكهرباء توضح حقيقة التحويل إلى نظام الشرائح
محمد صلاح يكشف سر انتقاله إلى طرابزون بعد رحيله عن ليفربول
مريم أشرف زكي تخطف الأنظار رفقة محمد صلاح: مش قادرة أصدق
بعد ضربه وكسر قدمه| نقابة بورسعيد تتحرك للدفاع عن طبيب مستشفي الزهور.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يبحث مع أمين الفتوى بأستراليا دعم الأقليات المسلمة وتعزيز الخطاب المعتدل في الغرب

مفتي الجمهورية يبحث مع أمين «دار الفتوى في أستراليا» دعم الأقليات المسلمة وتعزيز الخطاب المعتدل في الغرب
مفتي الجمهورية يبحث مع أمين «دار الفتوى في أستراليا» دعم الأقليات المسلمة وتعزيز الخطاب المعتدل في الغرب
محمد شحتة

التقى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور سليم علوان الحسيني، الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، في لقاء ثنائي عُقِد على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء بالقاهرة.

وتناول اللقاء أوضاع الجاليات المسلمة في المجتمعات الغربية، وسُبُل دعم المؤسسات الدينية العاملة في تلك المجتمعات، بما يمكِّنها من أداء رسالتها الدينية والاجتماعية، وتقديم خطاب إفتائي رشيد يراعي خصوصية الواقع الذي تعيشه الأقليات المسلمة، ويستجيب لاحتياجاتها وقضاياها في إطار من الالتزام بالثوابت الشرعية.

تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الإفتائية 

وأكد مفتي الجمهورية أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الإفتائية في العالم الإسلامي والمؤسسات المعنية بخدمة المسلمين في الغرب، بما يسهم في تقديم خطاب ديني رصين يجمع بين الالتزام بالثوابت الشرعية ومراعاة خصوصيات المجتمعات المختلفة.

وشدد على أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإفتاء والتأهيل والتدريب، بما يسهم في تطوير أداء المؤسسات الدينية وتعزيز قدرتها على التعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه المسلمين في المجتمعات الغربية.

من جانبه، أشاد الدكتور سليم علوان بالدور المرجعي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية على المستوى الدولي، وما تقدمه من خبرات علمية ومؤسسية في مجال الإفتاء، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون العلمي والتدريبي بين الجانبين، بما يخدم المسلمين في المجتمعات الغربية، ويدعم جهود المؤسسات الدينية في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش، وتعزيز حضور الخطاب الديني الوسطي في تلك المجتمعات.

دار الإفتاء مفتي الجمهورية نظير عياد الفتوى أستراليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الجمعة 4 سبتمبر

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

الاهلي

أمير هشام: أداء الأهلي يثير قلق جماهيره.. وعلامات استفهام حول عموتة

ترشيحاتنا

أماني التونسي

اختيار السيناريست أماني التونسي ضمن لجنة تحكيم مهرجان «جيلنا»

مهرجان فينيسيا

الكوري الجنوبي لي تشانغ دونغ يعود لمسابقة مهرجان فينيسيا السينمائي

ريد فلاج

رغم انتهاء الموسم الصيفي.. السينمات تستقبل دفعة أفلام جديدة

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد