مفتي الجمهورية يبحث مع أمين الفتوى بأستراليا دعم الأقليات المسلمة وتعزيز الخطاب المعتدل في الغرب

التقى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور سليم علوان الحسيني، الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، في لقاء ثنائي عُقِد على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء بالقاهرة.

وتناول اللقاء أوضاع الجاليات المسلمة في المجتمعات الغربية، وسُبُل دعم المؤسسات الدينية العاملة في تلك المجتمعات، بما يمكِّنها من أداء رسالتها الدينية والاجتماعية، وتقديم خطاب إفتائي رشيد يراعي خصوصية الواقع الذي تعيشه الأقليات المسلمة، ويستجيب لاحتياجاتها وقضاياها في إطار من الالتزام بالثوابت الشرعية.

تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الإفتائية

وأكد مفتي الجمهورية أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الإفتائية في العالم الإسلامي والمؤسسات المعنية بخدمة المسلمين في الغرب، بما يسهم في تقديم خطاب ديني رصين يجمع بين الالتزام بالثوابت الشرعية ومراعاة خصوصيات المجتمعات المختلفة.

وشدد على أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإفتاء والتأهيل والتدريب، بما يسهم في تطوير أداء المؤسسات الدينية وتعزيز قدرتها على التعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه المسلمين في المجتمعات الغربية.

من جانبه، أشاد الدكتور سليم علوان بالدور المرجعي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية على المستوى الدولي، وما تقدمه من خبرات علمية ومؤسسية في مجال الإفتاء، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون العلمي والتدريبي بين الجانبين، بما يخدم المسلمين في المجتمعات الغربية، ويدعم جهود المؤسسات الدينية في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش، وتعزيز حضور الخطاب الديني الوسطي في تلك المجتمعات.