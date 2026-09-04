ميدو يكشف عن المركز الأنسب لـ مرموش بـ توتنهام

أشاد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، بانضمام عمر مرموش إلى صفوف توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد ميدو في تصريحات لصحيفة “ذا صن” أن انضمام مرموش إلى توتنهام يعد أمرًا إيجابي مؤكدًا أن اللاعب المصري يمتلك المقومات التى يحتاجها الفريق خلال المرحلة الحالية.

وتابع: “عمر مرموش هو نوعية اللاعبين التي يحتاجها توتنهام إنه لاعب متعطش للنجاح وشجاع ويمتلك فهمًا عميقًا للعبة، ومعتاد على الضغوط ويدرك كيفية توظيفها كسلاح لصالحه”.

وتابع “إنه يجيد تسجيل الأهداف وقد أثبت ذلك بالفعل، وتوقيت تحركاته خلف المدافعين يثير الرعب إذا تلقى التمريرات المناسبة”.

وتابع أن المركز الأنسب لـ مرموش هو مركز صانع الألعاب أو الجناح الأيسر.