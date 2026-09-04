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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك وإيه إس بورت الجيبوتي بدوري أبطال إفريقيا.. والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

يبحث عشاق نادي الزمالك عن موعد المباراة المقبلة للفريق، بعد أن واصل الأبيض نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري المصري الممتاز، بتحقيق فوز ثمين على السويس بتروجت بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين 31 أغسطس 2026 على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

وبعد الانتهاء من مواجهات الجولة الثالثة في الدوري، يتحول تركيز الزمالك إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقي مع فريق إيه إس بورت الجيبوتي في ذهاب دور الـ64.

وتقام المباراة اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

ويدير مباراة الزمالك اليوم، الحكم حميدو ديرو، ويعاونه كل من، لامين دوفينت أدولف مساعدًا أول، وداودا تراوري مساعدًا ثانيًا، بجانب الحكم الرابع إلى جان واتارا.

ويطمح الفارس الأبيض في تحقيق الفوز في مباراة اليوم متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، خاصة أنه عاد من جديد للمنافسة في بطولة دوري الأبطال بعد غياب 3 سنوات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإيه إس بورت الجيبوتي

ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد بطل جيبوتي، عبر شاشة أون سبورت.

وتقرر أن يكون معلق مباراة الزمالك وإيه إس بورت الجيبوتي اليوم، هو عصام عبده خلال قناة on sport 1 hd.

وجاء إقامة المباراة في القاهرة بعد موافقة الفريق الجيبوتي على خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر.

مشوار الزمالك

ورفع الزمالك رصيده من النتائج الإيجابية، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي عقب البداية بالتعادل أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى.

حسام أشرف ومحمد السيد يقودان الزمالك للفوز

وتمكن الزمالك من حسم مواجهة بتروجت بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح حسام أشرف التسجيل في الدقيقة 40، قبل أن يضيف محمد السيد الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وسجل بدر موسى هدف بتروجت الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 90، لكنه لم يكن كافيًا لإنقاذ الفريق من الخسارة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الثانية على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، حملت توقيع شيكو بانزا وحسام أشرف وأحمد عبد الرحيم «إيشو».

الزمالك يدافع عن لقب الدوري

ويواصل الزمالك مشواره في الموسم الحالي بهدف الحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز، بعدما توج بالبطولة الموسم الماضي للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

وحصد الفريق الأبيض الموسم الماضي 56 نقطة من 26 مباراة، بعدما حقق 17 انتصارًا وتعادل في 5 مباريات، بينما تلقى 4 هزائم.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

أما في بطولة الدوري المصري الممتاز، فيستعد الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الزمالك إلى مواصلة انتصاراته وتعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري.

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