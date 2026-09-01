الزمالك يعود للتدريبات غدا استعدادا لدوري أبطال إفريقيا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء بعد مواجهة منتخب السويس بتروجت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأربعاء ، استعدادًا لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الزمالك فاز على منتخب السويس بتروجت، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط يحتل المركز الثاني.

معتمد جمال : أعتذر لجماهير الزمالك عن الأداء أمام بتروجت

اعتذر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجماهير القلعة البيضاء، بسبب الأداء الذي قدمه الفريق خلال الشوط الأول من مباراة منتخب السويس بتروجت، مؤكدًا أن الفريق ظهر بصورة أفضل خلال الشوط الثاني ونجح في تحقيق الهدف الأهم بحصد الثلاث نقاط.

وقال معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «كل المباريات صعبة، وأعتذر للجماهير لأننا قدمنا شوطًا سيئًا جدًا، وربما يكون الأسوأ، وأنا أعلم السبب، لكنني لا أحب الحديث عنه في الوقت الحالي».

وأضاف المدير الفني للزمالك: «الفريق الكبير يكون الهدف الأهم بالنسبة له هو تحقيق الفوز، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل بعد الحديث الذي دار بيننا وبين اللاعبين خلال فترة الاستراحة».

وتابع : «أجرينا بعض التغييرات، وكان تركيزنا أكبر في الشوط الثاني، والأهم بالنسبة لي هو الحصول على الثلاث نقاط، وهذا ما نسعى إليه دائمًا».

وعن طريقة لعب المنافس، قال معتمد جمال: «نقوم بدراسة شكل الفريق المنافس قبل كل مباراة، ولا أحب الحديث كثيرًا عن المنافس، لكن منتخب السويس بتروجت لعب بالشكل المعتاد بالنسبة له».

وأوضح المدير الفني للفريق الأبيض أن الجهاز الفني نجح في استغلال المساحات والفرص خلال الشوط الثاني، وواصل قائلًا: «قمنا بتهدئة اللاعبين بين الشوطين، وأنا أقدر اللاعبين وأقدر مجهودهم، حتى وإن كان هناك أكثر من لاعب لم يصل إلى مستواه المعهود».

وأضاف: «تحدثت مع اللاعبين حول ضرورة التصرف بالكرة بشكل أسرع والتحرك بشكل جيد دون كرة، وهو ما ساهم في تحسن الأداء خلال الشوط الثاني».

وأشار معتمد جمال إلى أن قوة دكة البدلاء ساعدت الزمالك على تحسين شكل الفريق خلال المباريات الأخيرة، موضحًا: «في أول مباراة لنا بالدوري قدمنا شوطًا أول جيدًا وشوطًا ثانيًا سيئًا، ولذلك عملنا على تصحيح هذا الأمر، ووجود دكة بدلاء قوية ساهم في ظهور الفريق بصورة جيدة خلال الشوط الثاني في آخر مباراتين».

وتطرق المدير الفني للزمالك إلى مشاركة عبد الله السعيد، مؤكدًا: «دفعت بعبد الله السعيد في الدقائق الأخيرة للحفاظ على وسط الملعب، فهو لاعب كبير ووجوده مهم للغاية».

و تحدث معتمد جمال عن صعوبة الموازنة بين تحقيق النتائج والحفاظ على اللاعبين، وقال: «هناك معادلة صعبة بين تحقيق الفوز والحفاظ على اللاعبين، وفي بعض الأحيان أطالب اللاعبين بالهدوء داخل الملعب حتى لا يتعرضوا للإصابات».

واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته بالتأكيد على استغلال فترة التوقف المقبلة، قائلًا: «نسعى لاستغلال فترة التوقف القادمة من أجل ظهور اللاعبين بشكل بدني أفضل، خاصة أننا مقبلون على ضغط مباريات كبير خلال الفترة المقبلة بين بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا».