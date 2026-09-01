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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل لديه عروض خارجية …موقف نجم الزمالك من التجديد مع القلعة البيضاء

الزمالك
الزمالك
علا محمد

أكد الإعلامي سيف زاهر، أن أحمد فتوح ظهير أيسر فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، يمتلك العديد من العروض الخارجية، بالتزامن مع عدم تجديد عقده مع الفارس الأبيض.

وقال زاهر عبر شاشة أون سبورت إنه قام بالتواصل مع معسكر اللاعب والذي أكد أن اللاعب لن يلعب في مصر إلا بقميص الفارس الأبيض، ومنفتح على فكرة التجديد.


وأضاف أن اللاعب لا يمانع فكرة البيع من خلال الزمالك، مشيرا إلى أن ما أثير حول وجود أزمة حالت بينه وبين المشاركة أمام منتخب السويس بتروجت عارٍ من الصحة.

وحقق نادي الزمالك الفوز على منتخب السويس بتروجت بهدفين لهدف، في لقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

الإعلامي سيف زاهر أحمد فتوح ظهير ظهير أيسر فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك الزمالك الفارس الأبيض

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