طلب محمد صبحي من الزمالك ومعتمد جمال قبل يناير

قال الإعلامي خالد الغندور إن طلب محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، حسم موقفه مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل استبعاده من مباريات الفريق للمرة الثالثة على التوالي منذ انطلاق الموسم الحالي.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أبدى الحارس استياءه من استمرار خروجه من قائمة المباريات، رغم تأكيده للجهاز الفني جاهزيته الفنية والبدنية، وحرصه على الظهور بشكل جيد خلال التدريبات.

وأكد محمد صبحي للمقربين منه أنه لن يسمح بتكرار سيناريو الموسم الماضي، بعدما أثر ابتعاده عن المشاركة على فرصه في الانضمام إلى المنتخب الوطني والمشاركة في بطولة كأس العالم.

واختتم، طالب الحارس إدارة الزمالك والجهاز الفني بحسم موقفه قبل شهر يناير المقبل، سواء بالحصول على فرصة المشاركة أو تحديد مستقبله مع الفريق.