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سوريا.. إصابة 10 من عناصر الأمن الداخلي في هجمات بالسويداء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا.. إصابة 10 من عناصر الأمن الداخلي في هجمات بالسويداء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت قناة «الإخبارية السورية»، صباح الثلاثاء، بإصابة 10 من عناصر قوى الأمن الداخلي جراء هجمات شنتها مجموعات وصفتها بـ«الخارجة عن القانون» على نقاط أمنية في ريف السويداء الغربي، جنوبي سوريا.

ونقلت القناة عن قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء أن عناصر الأمن أصيبوا خلال استهداف نقاط أمنية في منطقتي تل حديد ومحور ولغا مساء الاثنين.

وكانت «الإخبارية السورية» قد ذكرت في وقت سابق أن قوات الأمن الداخلي تصدت لهجمات نفذتها مجموعات «خارجة عن القانون» ضد عدد من النقاط الأمنية في المنطقة، مشيرة إلى وقوع إصابات في صفوف المجموعات المهاجمة.

كما أفادت القناة بأن المجموعات حاولت استهداف قرية المنصورة في ريف السويداء باستخدام طائرات مسيّرة، دون أن تقدم في حينه معلومات عن حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الهجوم.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الأمنية في محافظة السويداء، وسط تحركات أمنية متواصلة للتعامل مع الهجمات والاستهدافات التي تشهدها المنطقة.

قناة «الإخبارية السورية» قوى الأمن الداخلي ريف السويداء الغربي جنوب سوريا قرية المنصورة مجموعات خارجة عن القانون

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