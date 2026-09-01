مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 1 - 9 - 2026 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة الهلال ضد الأهلى فى الدوري السعودي، ولقاء غزل المحلة ضد الشرقية إنبى بالدوري المصرى.



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

غزل المحلة X الشرقية إنبي – الساعة 5 مساء على قناة On Sport Max

طلائع الجيش X زد – الساعة 5 مساء على قناة On Sport Plus

وادي دجلة X القناة – الساعة 8 مساء على قناة On Sport

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الهلال X الأهلي – الساعة 9 مساء على قناة Thmanyah

مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

هامبورج اتش بي سي X بوروسيا دورتموند – الساعة 9:45 مساء على قناة Abu Dhabi Sports 1

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

بارما X كريمونيزي – الساعة 7 مساء على قناة arena sport 2

تورينو X مونزا – الساعة 10 مساء على قناة DAZN Spain