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أسعار بايك BJ60 موديل 2027 في السوق السعودي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار بايك BJ60 موديل 2027 في السوق السعودي

بايك BJ60 موديل 2027
بايك BJ60 موديل 2027

تواصل بايك توسيع حضورها في سوق السيارات السعودي من خلال بايك BJ60 المقدمة وسط موديلات 2027، وتأتي هذه السيارة ضمن طرازات الدفع الرباعي كبيرة الحجم، مع اعتمادها على منظومة هايبرد خفيف إلى جانب محرك بنزين مزود بشاحن توربيني.

بايك BJ60 موديل 2027 وأوضاع القيادة

تأتي بايك BJ60 موديل 2027 بنظام دفع رباعي، مع مجموعة من أوضاع القيادة التي تسمح بتغيير إعدادات السيارة وفق طبيعة الطريق والظروف المحيطة، وتشمل هذه الأوضاع الرياضي والاقتصادي، إلى جانب إعدادات مخصصة للثلوج وعبور المياه والرمال والطين والأسطح الصخرية.

بايك BJ60 موديل 2027

محرك بايك BJ60 موديل 2027

تعتمد السيارة بايك BJ60 موديل 2027 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني بسعة لترين، ويتكون من 4 أسطوانات، بينما يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتعمل منظومة الحركة أيضًا بنظام هايبرد خفيف، مع محرك كهربائي مساعد.

بايك BJ60 موديل 2027

قوة المحرك تصل إلى 255 حصانًا

ينتج محرك البنزين في بايك BJ60 موديل 2027 قوة تبلغ 255 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر، وتعمل المكونات الميكانيكية والكهربائية معًا ضمن منظومة الدفع الرباعي، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 13.7 كيلومتر لكل لتر. وتحصل السيارة كذلك على خزان وقود بسعة 85 لترًا. 

بايك BJ60 موديل 2027

أبعاد بايك BJ60 موديل 2027

تبلغ أبعاد بايك بايك BJ60 موديل 2027 نحو 5040 ملليمترًا في الطول، بينما يصل عرضها إلى 1955 ملليمترًا، ويبلغ ارتفاعها 1925 ملليمترًا، وتأتي السيارة بقاعدة عجلات يبلغ طولها 2820 ملليمترًا، مع خلوص أرضي يصل إلى 215 ملليمترًا. 

أسعار بايك BJ60 موديل 2027 في السعودية 

تتراوح أسعار بايك بي جي ستين موديل 2027 في السوق السعودي، بين 171.165 ريالًا و189.278 ريالًا. 

بايك BJ60 بايك BJ60 أسعار بايك BJ60 أسعار بايك BJ60 موديل 2027

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