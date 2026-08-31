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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات مرسيدس EQE موديل 2026 في السعودية

مرسيدس EQE موديل 2026
مرسيدس EQE موديل 2026
صبري طلبه

يضم السوق السعودي الكثير من إصدارات العلامة الألمانية العريقة مرسيدس، ومنها EQE موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الفاخرة، حيث يقدم من هذا الطراز إصدار اخر ولكن بتصميم رياضي وتحديدًا فئة الـ SUV متعددة الاستخدام.

تصميم مرسيدس EQE موديل 2026 

تأتي مرسيدس EQE موديل 2026 بأبعاد تعكس موقعها ضمن فئة السيدان الكهربائية الفاخرة، إذ يبلغ طولها 5,000 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,963 مم وارتفاعها إلى 1,512 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,118 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 2,364 كجم، فيما تعتمد على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وتستند إلى عجلات ألمنيوم قياس 21 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي.

مرسيدس EQE موديل 2026

منظومة كهربائية بقوة 288 حصانًا

تعتمد السيارة مرسيدس EQE موديل 2026 على منظومة دفع كهربائية بالكامل بمحرك واحد، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة ونظام دفع خلفي، وتنتج المنظومة قوة إجمالية تبلغ 288 حصانًا، إلى جانب عزم دوران يصل إلى 565 نيوتن متر. 

بطارية وتسارع مرسيدس EQE موديل 2026

تحصل مرسيدس EQE 2026 على بطارية بسعة 96 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائي يصل إلى 495 كم، 

مرسيدس EQE موديل 2026

تسارع من الثبات خلال 6.2 ثانية

تستطيع مرسيدس EQE موديل 2026 الوصول من 0 إلى 96 كم في الساعة خلال 6.2 ثانية، ويعتمد هذا الأداء على المحرك الكهربائي وعزم الدوران الفوري، مع نظام الدفع الخلفي.

مرسيدس EQE موديل 2026 وتقنيات الشحن

تدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد AC، وتحتاج إلى نحو 11.5 ساعة للانتقال من 10 إلى 100%، كما تستفيد من الشحن السريع الذي يتيح رفع مستوى البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 32 دقيقة.

مرسيدس EQE موديل 2026

تجهيزات مرسيدس EQE موديل 2026

تضم المقصورة مقعدين أماميين مع تحكم كهربائي، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد والتدليك لكل من السائق والراكب، ويأتي المقود بكسوة جلدية مع أزرار متعددة الوظائف وخاصية التدفئة، وشاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.8 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي بخدمات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تتضمن السيارة شاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأول، مع إضاءة داخلية محيطية، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

سعر مرسيدس EQE موديل 2026 في السعودية

يبدأ سعر مرسيدس EQE موديل 2026 في السعودية من 411,000 ريال.

مرسيدس EQE مرسيدس EQE مرسيدس EQE موديل 2026 سعر مرسيدس EQE موديل 2026

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