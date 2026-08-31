وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة الغسيل الكلوي بالميمون ويحيل الطبيب للتحقيق

أجرى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، مرورًا ميدانيًا على وحدة الغسيل الكلوي بالميمون، في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، حرص وكيل الوزارة على الاطمئنان على المرضى المترددين على الوحدة، والاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، فضلًا عن متابعة انتظام تقديم الخدمة الطبية والتأكد من توافر أوجه الرعاية اللازمة لهم.

كما تابع الدكتور هاني جميعة سير العمل داخل الوحدة، وراجع مدى الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل، مؤكدًا ضرورة توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى، ولا سيما مرضى الغسيل الكلوي، نظرًا لطبيعة حالتهم واحتياجهم إلى رعاية طبية منتظمة ودقيقة.

وفي ضوء ما تم رصده خلال المرور، وجّه وكيل وزارة الصحة بإحالة الطبيب للتحقيق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي أوجه قصور أو تقصير من شأنها التأثير على جودة الخدمة الطبية أو المساس بحقوق المرضى.

ويأتي المرور في إطار خطة مديرية الصحة ببني سويف لتكثيف المتابعات الميدانية على المنشآت الصحية، ورصد أي ملاحظات والعمل على تلافيها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان تقديم خدمة طبية آمنة ولائقة للمواطنين.



