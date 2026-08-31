استنفار إسرائيلي تحسبا لمواجهة بحرية مع تركيا في شرق المتوسط

رفعت البحرية الإسرائيلية مستوى استعدادها العملياتي تحسبًا لاحتمال حدوث مواجهة بحرية مع تركيا في البحر المتوسط، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب وتزايد الحضور العسكري التركي في المنطقة.

وقالت الهيئة، نقلًا عن مصادر، إن البحرية الإسرائيلية تستعد لاحتمال حدوث تحول في طبيعة التوتر القائم إلى سيناريو عملياتي يتضمن مواجهة بحرية مباشرة مع القوات التركية.

ويأتي ذلك بعد تقارير إسرائيلية تحدثت عن اقتراب سفن حربية تركية من قطع بحرية إسرائيلية في البحر المتوسط، مع قيامها بتحديد مسارات بحرية للسفن الإسرائيلية.

وبحسب المصادر، فإن هذه التحركات تعكس تصاعد التوتر بين البلدين بشأن النفوذ والحضور العسكري في شرق المتوسط، خصوصًا مع تزايد النشاط البحري التركي خلال الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت في وقت سابق إلى وقوع عدة حالات اقتراب بين سفن تركية وإسرائيلية في المياه الدولية، دون أن تتطور إلى اشتباك عسكري مباشر، لكنها اعتبرت أن تلك التحركات تحمل رسائل سياسية وعسكرية بشأن النفوذ التركي في المنطقة.

وفي سياق متصل، صعدت أنقرة لهجتها تجاه تل أبيب، بعدما أصدرت وزارة الخارجية التركية، السبت، بيانًا شديد اللهجة ردًا على اتهامات إسرائيلية وجهت إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفتها بأنها «افتراءات وأكاذيب».