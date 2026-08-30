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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لفت نظري وسط الـ «VIP».. صاحبة فيديو «ويتر حفل تامر عاشور» تكشف كواليس تصويره

ويتر تامر عاشور
ويتر تامر عاشور
محمد البدوي

كشفت مريم، صاحبة مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله الويتر طه ناير متفاعلًا مع إحدى أغاني الفنان تامر عاشور خلال إحدى حفلاته، تفاصيل اللحظات التي دفعتها إلى تصويره، مؤكدة أن الأمر بدأ كـ"لقطة عفوية" ارادت تصويرها خلال الحفل، ولم تكن تتوقع أن يتحول الفيديو إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

توثيق أجواء السهرة 

وقالت مريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنها كانت تحضر الحفل وتوثق أجواء السهرة بشكل طبيعي، وكانت توجه كاميرا هاتفها في البداية ناحية تامر عاشور.

منطقة الـVIP

وأوضحت أنها في أثناء ذلك تحدثت مع زوجها الموجود بجوارها، ثم لفت انتباهها طه ناير أثناء وقوفه في منطقة الـVIP، مشيرة إلى أن طريقة تفاعله لفتت أنظارها وأنظار عدد من الموجودين في المكان.

وأضافت أنها قررت تغيير اتجاه الكاميرا وتصويره لثوانٍ قليلة، موضحة أن طه لاحظ قيامها بتصويره في نهاية المقطع، وتفاعل معها ومع الأشخاص الموجودين بحركة بسيطة.

وأكدت مريم أن هذا كان كل ما حدث، وأنها لم تكن تخطط لصناعة محتوى حول الواقعة أو تتوقع أن يحقق الفيديو انتشارًا واسعًا.

زيادة نسب التفاعل

وأشارت إلى أنها نشرت الفيديو- بعد انتهاء الحفل- عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي التقطتها خلال السهرة، موضحة أن الحساب خاص بها ولم يكن هدفها تحقيق مشاهدات أو زيادة نسب التفاعل.

وقالت إنها نشرت الفيديو في الساعات الأولى من الصباح بعد انتهاء الحفل، قبل أن تفاجأ في اليوم التالي بتحوله إلى «تريند» وانتشاره بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتر تامر عاشور تفاصيل نهال طايل طه ناير تامر عاشور

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