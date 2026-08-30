القوات الأمريكية تضرب منصات إطلاق صواريخ إيرانية في مضيق هرمز

قال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية في مضيق هرمز، في أول عمل عسكري أمريكي ضد إيران منذ أسابيع.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في محيط جزيرة لارك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران، دون أن تتضح في البداية طبيعة الانفجارات أو موقعها بشكل دقيق.

وفي وقت لاحق، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية شنت اليوم غارات استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك.

وأكدت وكالة «تسنيم» الإيرانية لاحقًا أن الجيش الأمريكي نفذ هجومًا باستخدام طائرة مسيّرة على الجزيرة، مشيرة إلى أن تقارير أولية غير رسمية تحدثت عن مقتل شخصين وإصابة شخصين آخرين جراء الهجوم.

و من جانبه، أكد الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الأحد، أنه "سيتم الرد على عدوان العدو الإرهابي على جزيرة لارك، ومعاقبة المعتدي"، عقب تقارير تفيد باستهداف منصتي إطلاق إيرانيتين في الجزيرة.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في بيان لها: "إن العدو الأمريكي–الصهيوني، وانطلاقا من عجزه عن حل مشكلاته الداخلية وتراجع مكانته بين دول المنطقة، يسعى مجددا إلى إحياء دوره المشؤوم وتبرير أفعاله أمام الرأي العام، وقد أقدم في عمل عدواني على مهاجمة جزيرة لارك، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من مقاتلينا ومواطنينا".

وأضاف البيان: "سيتم الرد على هذا العمل من قبل أبناء إيران الإسلامية، وسيتبعه معاقبة المعتدي".