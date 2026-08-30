قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق صواريخ إيرانية على سفن أمريكية بمضيق هرمز وانفجارات في الأردن
مباريات الدوري الإنجليزي اليوم.. المواعيد والقنوات الناقلة
النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة
عصام عبد الفتاح: لو أعرف إن الموضوع هيوصل لكده مكنتش قبلت رئاسة لجنة الحكام
التليفزيون الإيراني: دوي انفجارات في مدينة سيريك بالقرب من مضيق هرمز
فضل صيام يوم الاثنين.. لماذا كان النبي يحرص على صيامه؟
إذا كنت تصلي قيام الليل قبل الساعة 12 ليلا.. انتبه لـ9 حقائق
تحقيق مكاسب شخصية.. الدخلية تنفي تعرض سيدة لسوء معاملة داخل مركز إصلاح وتأهيل
استنفار إسرائيلي تحسبا لمواجهة بحرية مع تركيا في شرق المتوسط
الكشف عن رام بروماستر سيتي 2027 عالميًا.. بهذا السعر
خلال 11 شهرا.. خبيرة مصرفية: 71% من الإيرادات العامة ذهبت لخدمة الدين
خلافات بين فتيات تنتهي بالتشهير والسب.. القبض على أبطال الفيديو المثير في الشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم حسن شحاتة يحسم الجدل بشأن أزمة حكم مباراة الأهلي وزد: «أنا لا بتاع مشاكل ولا شو»

كريم حسن شحاته
كريم حسن شحاته
القسم الرياضي

حسم الإعلامي كريم حسن شحاتة الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن تصريحاته عن واقعة تحكيمية في مباراة الأهلي وزد، مؤكدًا أن حديثه لم يكن يستهدف النادي الأهلي أو أي من مسؤوليه، وإنما جاء في إطار انتقاد واقعة تخص حكم المباراة والمطالبة بمراجعتها.

وقال كريم حسن شحاتة، عبر قناة الحياة: «أنا من إمبارح والله منمتش.. قصص واتصالات وحوارات كتيرة، وأنا عايز أقول في الأول بس كلكم عارفين كريم حسن شحاته وعارفين إني مبحبش التريند ولا الشو».

وأضاف: «الموضوع مش خناقة مع النادي الأهلي ولا ليهم علاقة أصلًا، ولا أنا بحب الخناقات ولا الجو ده. أنا بنتقد واقعة لحكم، وحتى في بداية كلامي قولت إن مفيش ركلة جزاء لنادي زد في لقطة أشرف بن شرقي واتكلمت بشكل عام».

وأوضح: «أنا مقولتش حاجة أكثر من إن حصلت واقعة من الحكم وطالبت لجنة الحكام تراجعها، وأنا معنديش مشكلة مع الأهلي أو وائل جمعة، ولو أنا مكانه وحكم قالي كده هروح للمدرب وأطلب تغيير اللاعب».

وتابع: «أنا هنا مش بنتقد الأهلي أو وائل جمعة، ومش بقول كده علشان خايف أو تراجعت، لأني عمري ما اتراجع عن معلومة قولتها لأني ببقى واثق فيها».

وأشار كريم حسن شحاتة إلى أنه يساند التحكيم المصري، قائلًا: «لسه كنت بكلم كابتن عصام عبدالفتاح وقولته أنا بساند التحكيم ومش عايز أعمل مشاكل في واقعة شوفها.. هو بقى الموضوع معاه يراجع ويشوف وياخد القرار، وأنا متقبل أي حاجة تحصل».

واختتم: «أنا لا بقول خبر علشان أنا زملكاوي ولا انتماء، وعمري ما عملت كده ولا دي كانت طريقتي. أنا انتقدت تصرف حكم وصلني وقولت الناس تشوف وتراجع وتحاسب المخطئ».

وأضاف: «فأنا علشان أقفل القصة دي.. أنا لا بتاع مشاكل ولا خناقات ولا بتاع شو ولا بحب الموضوع ده.. خلاص، هو في تحقيقات هتحصل وجهات بتراقبنا وأنا متقبل أي حاجة تصدر»


 

الإهلي زد الدوري المصري أخبار الرياضة كريم حسن شحاته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

ترشيحاتنا

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة محاولة خطف طـ.فل على يد سائق توك توك بالشرقية

المتهمة

الأمن يكشف حقيقة فيديو اتهام عاملين بسرقة أغطية بالوعات الصرف بالقاهرة

المستشار محمد السعيد الشربيني

محاكمة متهمين في خلية دار السلام الإرهابية.. في هذا الموعد

بالصور

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد