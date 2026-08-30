كريم حسن شحاتة يحسم الجدل بشأن أزمة حكم مباراة الأهلي وزد: «أنا لا بتاع مشاكل ولا شو»

حسم الإعلامي كريم حسن شحاتة الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن تصريحاته عن واقعة تحكيمية في مباراة الأهلي وزد، مؤكدًا أن حديثه لم يكن يستهدف النادي الأهلي أو أي من مسؤوليه، وإنما جاء في إطار انتقاد واقعة تخص حكم المباراة والمطالبة بمراجعتها.

وقال كريم حسن شحاتة، عبر قناة الحياة: «أنا من إمبارح والله منمتش.. قصص واتصالات وحوارات كتيرة، وأنا عايز أقول في الأول بس كلكم عارفين كريم حسن شحاته وعارفين إني مبحبش التريند ولا الشو».

وأضاف: «الموضوع مش خناقة مع النادي الأهلي ولا ليهم علاقة أصلًا، ولا أنا بحب الخناقات ولا الجو ده. أنا بنتقد واقعة لحكم، وحتى في بداية كلامي قولت إن مفيش ركلة جزاء لنادي زد في لقطة أشرف بن شرقي واتكلمت بشكل عام».

وأوضح: «أنا مقولتش حاجة أكثر من إن حصلت واقعة من الحكم وطالبت لجنة الحكام تراجعها، وأنا معنديش مشكلة مع الأهلي أو وائل جمعة، ولو أنا مكانه وحكم قالي كده هروح للمدرب وأطلب تغيير اللاعب».

وتابع: «أنا هنا مش بنتقد الأهلي أو وائل جمعة، ومش بقول كده علشان خايف أو تراجعت، لأني عمري ما اتراجع عن معلومة قولتها لأني ببقى واثق فيها».

وأشار كريم حسن شحاتة إلى أنه يساند التحكيم المصري، قائلًا: «لسه كنت بكلم كابتن عصام عبدالفتاح وقولته أنا بساند التحكيم ومش عايز أعمل مشاكل في واقعة شوفها.. هو بقى الموضوع معاه يراجع ويشوف وياخد القرار، وأنا متقبل أي حاجة تحصل».

واختتم: «أنا لا بقول خبر علشان أنا زملكاوي ولا انتماء، وعمري ما عملت كده ولا دي كانت طريقتي. أنا انتقدت تصرف حكم وصلني وقولت الناس تشوف وتراجع وتحاسب المخطئ».

وأضاف: «فأنا علشان أقفل القصة دي.. أنا لا بتاع مشاكل ولا خناقات ولا بتاع شو ولا بحب الموضوع ده.. خلاص، هو في تحقيقات هتحصل وجهات بتراقبنا وأنا متقبل أي حاجة تصدر»



