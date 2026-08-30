كان فيها سلاح أبيض .. القبض على طرفى مشاجرة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص في محافظة الجيزة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 26 أغسطس الجاري؛ تبلغ لقسم شرطة العجوزة بحدوث مشاجرة بين طرف أول (عاملين - أحدهما مصاب بجرح قطعي في الوجه)، وطرف ثانٍ (عامل توصيل طلبات - مصاب بكدمات وسحجات متفرقة)، وجميعهم مقيمون في الجيزة.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب توقف الطرف الثاني بالدراجة النارية قيادته أمام أحد أفراد الطرف الأول بصورة مفاجئة في أحد الشوارع بدائرة القسم، حيث تبادل الطرفان التعدي على بعضهما بالضرب، واستخدم الطرف الثاني سلاحًا أبيض كان بحوزته، وأحدث إصابة بأحد أفراد الطرف الأول، ثم لاذ بالهرب.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبإرشاد الطرف الثاني؛ تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في التعدي، والدراجة النارية، وبمواجهتهم؛ تبادلوا الاتهامات فيما بينهم لذات السبب؛ فاتُخذت الإجراءات القانونية.