فيديو قديم يكشف حقيقة واقعة تعدٍ على سيدة من طليقها في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من تعدي أحد الأشخاص عليها بالضرب، وإحداث إصابتها، والاستيلاء على هاتفها المحمول في القاهرة.

وبالفحص؛ أمكن تحديد القائمة على النشر، ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وبسؤالها؛ أقرت بأن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو هو طليقها، مقيم بدائرة القسم، وأن المقطع تم تصويره عام 2025؛ في أعقاب حدوث خلافات بينهما، قام على إثرها بتتبعها والاستيلاء على هاتفها، إلا أنها لم تتقدم ببلاغ آنذاك.

وأضافت أنه بتاريخ 29 أغسطس الجاري، حدثت مشادة كلامية بين طليقها وشقيقتها ووالدهما، فقامت بنشر المقطع المشار إليه، وادعت أنه حديث، على خلاف الحقيقة، نكاية في طليقها.

واتُخذت الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.