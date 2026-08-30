«واشنطن بوست»: قادة عسكريون أمريكيون يحذرون هيجسيث من استنزاف الحرب مع إيران

حذّر كبار القادة العسكريين الأميركيين وزير الحرب بيت هيجسيث من مخاطر استمرار الحرب مع إيران لفترة أطول، مؤكدين أن مواصلة العمليات العسكرية واسعة النطاق قد تستنزف القدرات الأميركية وتحد من جاهزية القوات لمواجهة تهديدات أخرى حول العالم.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، وردت هذه التحذيرات في تقييم سري أُعد لهيجسيث، وخلص إلى أن إطالة أمد العمليات ضد إيران «غير مستدامة»، وقد تؤدي إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع تهديدات أخرى، بما في ذلك تلك التي قد تستهدف الأراضي الأميركية.

وشارك في إعداد التقييم قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية، إلى جانب قادة عسكريين من فئة الأربع نجوم يشرفون على العمليات الأميركية في أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية. وظهرت التحذيرات في نسخة 14 أغسطس من «كتاب أوامر وزير الحرب»، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوثيقة تحدثوا للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.

استمرار الحرب يضغط على القوات الأميركية

وتزامنت هذه التحذيرات مع استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز والموافقة على شروط أميركية لإنهاء الصراع، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام تنفيذ عمليات عسكرية إضافية.

وفي ظل هذا الاحتمال، أبقت القيادة المركزية الأميركية أكثر من 50 ألف جندي في حالة تأهب قصوى لعدة أشهر، تحسبًا لأي أوامر جديدة بشن هجمات على إيران.

ووفقًا لمطلعين على وثيقة 14 أغسطس، ستبقى بعض القوات المنتشرة في الشرق الأوسط حتى سبتمبر، فيما قد يستمر انتشار قوات أخرى حتى 2027، وهو ما أثار مخاوف لدى عدد من القادة العسكريين بشأن تداعيات استمرار الانتشار.

كما اضطرت الولايات المتحدة إلى إعادة توجيه سفن وطائرات ومعدات عسكرية تابعة لقيادات مسؤولة عن العمليات في أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية لدعم الحرب مع إيران، ما أدى إلى تراجع قدرتها على تنفيذ مهامها والحفاظ على مستويات التدريب والجاهزية المطلوبة.

«عدم موافقة» على تمديد انتشار القوات

وكشف التقييم أن قادة القيادة الأوروبية الأميركية والقيادة الأميركية في المحيط الهادئ والقيادة الجنوبية الأميركية، إلى جانب كبير قادة البحرية، أبدوا ما وصفه التقرير بـ «عدم موافقة» على تمديد انتشار قواتهم.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا التصنيف يعني أن القادة لا يوافقون على قرار تمديد انتشار قواتهم، لكنهم ملتزمون بتنفيذه.

أما قيادتا الجيش والقوات الجوية، فوافقتا على تمديد انتشار قواتهما، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن استمرار المهمة لفترة أطول ينطوي على مخاطر كبيرة.

وتواجه البحرية الأميركية ضغوطًا خاصة بسبب متطلبات الحرب، واضطرت إلى مضاعفة جهودها لتلبية الاحتياجات العملياتية المتزايدة.

ستة أشهر من الحرب تثير مخاوف البنتاجون

ونقلت «واشنطن بوست» عن أحد المطلعين على التقييم أن الموقف السائد بين القادة العسكريين هو أن العملية المستمرة ضد إيران، والتي دخلت شهرها السادس، أصبحت «أكثر من اللازم لفترة طويلة جدًا».

ويكشف هذا التحذير، الذي لم يكن قد أُعلن عنه سابقًا، عن حجم المعضلة التي تواجه إدارة ترامب؛ فبينما يسعى الرئيس الأميركي إلى إنهاء الحرب بشروط تصب في مصلحة واشنطن، ترفض إيران الاستسلام، مستفيدة من إدراكها لتراجع شعبية الحرب لدى الأميركيين، فضلًا عن تأثير استمرارها على المخزون والقدرات العسكرية الأميركية.

وتضع هذه المخاوف الإدارة الأميركية أمام معادلة صعبة بين مواصلة الضغط العسكري على طهران لتحقيق أهدافها، وبين خطر استنزاف القوات والموارد الأميركية وتقليص قدرتها على التعامل مع أزمات محتملة في مناطق أخرى من العالم.