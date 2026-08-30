أحمد حسن: إمام عاشور جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام سموحة.. والقرار في يد عموتة

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن آخر تطورات موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة سموحة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر في الجهاز الفني للأهلي: إمام عاشور أصبح جاهز بدنيًا بالشكل الكامل للمباريات، وقرار ظهوره في قائمة لقاء سموحة في يد الحسين عموتة».

وتأتي هذه التطورات لتمنح الجهاز الفني للأهلي بقيادة الإسباني الحسين عموتة دفعة قوية، في ظل اقتراب إمام عاشور من العودة للمشاركة في المباريات، بعد استكمال جاهزيته البدنية.

وحقق الأهلي الفوز على فريق “زد” بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، الجمعة ، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب لمعرفة موقف إمام عاشور من دخول قائمة الأهلي للمباراة، خاصة بعد تأكيد جاهزيته البدنية الكاملة.

ويظل القرار النهائي بشأن مشاركة اللاعب في اللقاء من عدمه بيد الحسين عموتة، وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجات الفريق خلال المباراة.