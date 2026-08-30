مروان عطية يكشف كواليس تجديد عقده مع الأهلي

حرص مروان عطية لاعب وسط فريق الأهلي على الكشف عن كواليس تجديد عقده مع النادي الأحمر والاستمرار داخل صفوف الفريق، وتمديد عقده ‏حتى 2030.

كواليس تجديد عقد مروان عطية مع الأهلي

و تحدث مروان عن تمديد عقده، قائلاً : «سعيد للغاية بثقة مسئولي النادي بقدراتي.. ولمست حالة من التقدير الشديد بعد عودتي من المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس ‏العالم، وبالتأكيد لا يوجد أفضل من الاستمرار داخل الأهلي.. الأمور لم تستغرق أكثر من ساعة واحدة، وقعت بعدها على العقد الجديد، ‏ووجدت كل التقدير والدعم من جانب الأهلي، وهو بالطبع أمر يسعدني للغاية».‏ ‏

وأضاف: «الكثير من الجماهير تؤكد أنني أصبحت أحد أبناء النادي، وهذا شرف كبير، وفي نفس الوقت مسئولية مضاعفة، ولا يوجد لاعب لا يتمنى أن ‏ينتمي للنادي الأهلي، وفور عودتي من كأس العالم وجدت مسئولي النادي يتحدثون معي عن رغبتهم في تمديد عقدي؛ تقديرا لما ‏قدمته خلال الفترة الماضية، مما جعلني أشعر بقيمتي بشكل كبير داخل النادي».‏

وأوضح: «منذ اليوم الأول لتواجدي في الأهلي عقدت العزم على الاجتهاد والتفاني في العمل، وأن يصبح لي دور داخل الملعب وخارجه، والحمد لله، تحقق الحلم الذي سعيت له منذ الطفولة، ‏وأصبحت جزءًا من هذا الكيان العظيم.. انضممت للفريق في فترة جيل ذهبي جديد حقق الكثير من النجاحات التي وصلت إلى حد ‏العالمية.. فمع مارسيل كولر حققنا خمس بطولات في موسم واحد بالعلامة الكاملة، وسلسلة انتصارات متتالية غير مسبوقة، وأتشرف ‏بالانتماء إلى هذا الجيل، والأهلي اعتاد دائما على ضم أفضل الأسماء».‏

مروان عطية : اعتز كثيراً بمباراة الأهلي واتحاد جدة

وتابع:" اعتز كثيرا بمباراة الأهلي واتحاد جدة في السعودية، ‏وحصلت على جائزة رجل المباراة، بالإضافة إلى مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي توجنا خلالها باللقب على حساب الوداد المغربي في ملعبه بهدف محمد ‏عبدالمنعم».‏