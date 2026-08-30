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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مروان عطية يكشف كواليس تجديد عقده مع الأهلي

مروان عطية
مروان عطية
عمرو مصطفى

حرص مروان عطية لاعب وسط فريق الأهلي على الكشف عن كواليس تجديد عقده مع النادي الأحمر والاستمرار داخل صفوف الفريق، وتمديد عقده ‏حتى 2030.

كواليس تجديد عقد مروان عطية مع الأهلي 

 

و تحدث مروان عن تمديد عقده، قائلاً : «سعيد للغاية بثقة مسئولي النادي بقدراتي.. ولمست حالة من التقدير الشديد بعد عودتي من المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس ‏العالم، وبالتأكيد لا يوجد أفضل من الاستمرار داخل الأهلي.. الأمور لم تستغرق أكثر من ساعة واحدة، وقعت بعدها على العقد الجديد، ‏ووجدت كل التقدير والدعم من جانب الأهلي، وهو بالطبع أمر يسعدني للغاية».‏ ‏

وأضاف: «الكثير من الجماهير تؤكد أنني أصبحت أحد أبناء النادي، وهذا شرف كبير، وفي نفس الوقت مسئولية مضاعفة، ولا يوجد لاعب لا يتمنى أن ‏ينتمي للنادي الأهلي، وفور عودتي من كأس العالم وجدت مسئولي النادي يتحدثون معي عن رغبتهم في تمديد عقدي؛ تقديرا لما ‏قدمته خلال الفترة الماضية، مما جعلني أشعر بقيمتي بشكل كبير داخل النادي».‏

وأوضح: «منذ اليوم الأول لتواجدي في الأهلي عقدت العزم على الاجتهاد والتفاني في العمل، وأن يصبح لي دور داخل الملعب وخارجه، والحمد لله، تحقق الحلم الذي سعيت له منذ الطفولة، ‏وأصبحت جزءًا من هذا الكيان العظيم.. انضممت للفريق في فترة جيل ذهبي جديد حقق الكثير من النجاحات التي وصلت إلى حد ‏العالمية.. فمع مارسيل كولر حققنا خمس بطولات في موسم واحد بالعلامة الكاملة، وسلسلة انتصارات متتالية غير مسبوقة، وأتشرف ‏بالانتماء إلى هذا الجيل، والأهلي اعتاد دائما على ضم أفضل الأسماء».‏

مروان عطية : اعتز كثيراً بمباراة الأهلي واتحاد جدة

 

وتابع:" اعتز كثيرا بمباراة الأهلي واتحاد جدة في السعودية، ‏وحصلت على جائزة رجل المباراة، بالإضافة إلى مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي توجنا خلالها باللقب على حساب الوداد المغربي في ملعبه بهدف محمد ‏عبدالمنعم».‏

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