الريال السعودي بكام اليوم 30 أغسطس 2026؟.. سعره مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 بشكل نسبي خلال التعاملات المسائية، حيث سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 13.43 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع، بينما جاءت أسعار العملة السعودية متفاوتة بين البنوك وفق البيانات الواردة.

ويأتي سعر الريال السعودي اليوم ضمن أسعار العملات التي تحظى بمتابعة مستمرة من المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف، إذ يبحث الكثيرون عن سعر الشراء وسعر البيع في البنوك المختلفة، وتوضح البيانات الواردة أسعار الريال السعودي في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني وبنك التعمير والإسكان وبنك البركة الإسلامي والمصرف العربي الدولي والمصرف المتحد وبنك أبو ظبي الإسلامي.

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كم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 30 أغسطس 2026؟

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.23 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.40 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع.

وبالنسبة إلى سعر الريال السعودي في بنك مصر، فوصل إلى مستوى 13.40 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.40 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع.

وتوضح هذه البيانات مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، مع اختلاف الأسعار بين البنوك بحسب البيانات الواردة عن كل بنك.

ما سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري؟

ورد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي عند 13.43 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة في مقدمة النص.

كما ورد ضمن تفاصيل أسعار الريال السعودي اليوم أن سعر العملة السعودية في البنك المركزي المصري سجل 13.23 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.

ويتم عرض الرقمين كما وردا في النص الأصلي دون تعديل أو استبدال، التزامًا بالبيانات المقدمة وعدم تغيير أي رقم أو معلومة.

كم سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.40 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع.

ويأتي هذا السعر ضمن مستويات أسعار الريال السعودي المعلنة في عدد من البنوك، حيث سجل السعر نفسه في بنك مصر وبنك القاهرة وفق البيانات الواردة عن التعاملات المسائية اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.

كم سعر الريال السعودي في بنك مصر؟

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى مستوى 13.40 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع.

ويطابق هذا السعر المستوى الوارد لسعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، وفق البيانات المقدمة عن أسعار العملة السعودية مقابل الجنيه المصري.

كم سعر الريال السعودي في بنك القاهرة؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.40 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الريال السعودي في بنك القاهرة عند المستوى نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وفق بيانات التعاملات المسائية اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.

كم سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.39 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع.

ويأتي هذا السعر ضمن قائمة أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك، مع استمرار متابعة حركة العملة السعودية خلال التعاملات المسائية.

كم سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني؟

وصل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني إلى 13.29 جنيه للشراء، و13.59 جنيه للبيع.

ويظهر سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني ضمن البيانات الواردة عن أسعار العملة السعودية، مع اختلاف قيمة الشراء والبيع بين البنوك العاملة في السوق.

كم سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 13.42 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع.

ويأتي هذا السعر ضمن مستويات أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الواردة في بيانات التعاملات المسائية اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.

كم سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي 13.40 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع.

ويأتي السعر ضمن مستويات أسعار الريال السعودي في البنوك المختلفة، وفق البيانات الواردة عن التعاملات المسائية اليوم.

كم سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي؟

استقر سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي عند 13.44 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي ضمن قائمة أسعار العملة السعودية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.

كم سعر الريال السعودي في المصرف المتحد؟

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 13.01 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

ويظهر هذا السعر ضمن مستويات أسعار الريال السعودي الواردة في بيانات البنوك اليوم، مع اختلاف سعر الشراء عن سعر البيع.

كم سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي 13.52 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي ضمن الأسعار الواردة للعملة السعودية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.

ما أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك اليوم؟

توضح البيانات الواردة أن سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري بلغ 13.40 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 13.40 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك القاهرة 13.40 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.39 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع، بينما وصل في بنك الكويت الوطني إلى 13.29 جنيه للشراء، و13.59 جنيه للبيع، وسجل في بنك التعمير والإسكان 13.42 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي 13.40 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع، واستقر في المصرف العربي الدولي عند 13.44 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع، بينما سجل في المصرف المتحد 13.01 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

أما بنك أبو ظبي الإسلامي، فسجل فيه سعر الريال السعودي 13.52 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع، وفق البيانات الواردة عن أسعار الصرف اليوم.

هل استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم؟

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات المسائية، وفق البيانات الواردة، مع وجود تفاوت في أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

وتظهر الأسعار المعلنة اختلافًا بين مستويات الريال السعودي في المؤسسات المصرفية المختلفة، وهو ما يجعل متابعة سعر العملة السعودية بصورة مستمرة أمرًا مهمًا للمتعاملين الراغبين في معرفة أحدث أسعار الشراء والبيع.

لماذا يهتم المواطنون بسعر الريال السعودي اليوم؟

يحظى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري باهتمام كبير من المتعاملين في سوق الصرف، إذ يبحث المواطنون عن الأسعار المعلنة في البنوك لمعرفة قيمة الريال السعودي عند الشراء أو البيع.

وتوفر أسعار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 صورة عن مستويات العملة السعودية في عدد من البنوك، بداية من البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، مرورًا ببنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني وبنك التعمير والإسكان وبنك البركة الإسلامي والمصرف العربي الدولي والمصرف المتحد، وصولًا إلى بنك أبو ظبي الإسلامي.

وتؤكد البيانات الواردة استمرار المتابعة اليومية لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مع اختلاف الأسعار بين البنوك بحسب مستويات الشراء والبيع المعلنة، وتظل الأرقام الواردة في هذا التقرير هي نفسها الواردة في النص الأصلي دون تغيير أو إضافة.