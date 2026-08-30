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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل اقترب الشتاء؟.. رئيس مركز معلومات تغير المناخ يحسم الجدل بشأن الطقس وارتفاع الأمواج

مساء dmc
مساء dmc
رنا عبد الرحمن

حسم الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، الجدل المثار خلال الأيام الأخيرة بشأن انتهاء فصل الصيف وبدء أجواء الشتاء مبكرًا، مؤكدًا أن مصر لا تزال رسميًا في فصل الصيف، وأن الحديث عن دخول الشتاء خلال الفترة الحالية لا يستند إلى التوقيت الفعلي للفصول.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، أوضح فهيم أن فصل الصيف لم ينتهِ بعد، ولا تزال هناك أكثر من 20 يومًا على موعد نهايته الرسمية، مشيرًا إلى أن فصل الخريف يأتي بعد ذلك ويستمر قرابة 88 يومًا، قبل الوصول إلى فصل الشتاء.

وأشار إلى أن استمرار الأجواء الحارة خلال هذه الفترة لا يمثل ظاهرة استثنائية، موضحًا أن طبيعة الطقس في نهاية أغسطس وبداية سبتمبر قد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، خاصة مع تأثير الرطوبة المرتفعة على الإحساس الفعلي بالحرارة.

الرطوبة ترفع الإحساس بدرجات الحرارة

ولفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن درجات الحرارة الحالية تسجل ارتفاعًا محدودًا مقارنة بالمعدلات الطبيعية المعتادة، إلا أن ارتفاع مستويات الرطوبة بالقرب من سطح الأرض يجعل المواطنين يشعرون بأن الطقس أكثر حرارة من الأرقام المعلنة في نشرات الأرصاد.

وأوضح أن تأثير الرطوبة قد يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بنحو درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، وهو ما يفسر شعور البعض بأن الأجواء أكثر سخونة من درجات الحرارة الرسمية المسجلة.

لماذا ارتفعت الأمواج على السواحل الشمالية؟

وفيما يتعلق بحالة البحر وارتفاع الأمواج على عدد من الشواطئ، كشف فهيم أن اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج في مناطق من الساحل الشمالي وشمال الدلتا يرتبط بعدد من العوامل الجوية المتزامنة.

وأوضح أن المنطقة تأثرت بمنخفض جوي سطحي، بالتزامن مع نشاط في حركة التيارات الهوائية بالطبقات العليا من الغلاف الجوي، وهو ما ساهم في زيادة سرعة الرياح واضطراب حركة البحر وارتفاع الأمواج بصورة ملحوظة.

وأضاف أن هذه الفترة من نهاية شهر أغسطس قد تشهد ما يُعرف بظاهرة «ملتم أغسطس»، وهي ظاهرة مناخية موسمية ترتبط عادة بالتغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الأخيرة من الشهر، وقد يصاحبها نشاط للرياح واضطرابات بحرية.

أمواج تصل إلى 4 أمتار وتحذيرات للمصطافين

وكشف رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن بعض هبات الرياح وصلت إلى نحو 70 كيلومترًا في الساعة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على حالة البحر، ودفع بارتفاع الأمواج إلى مستويات تراوحت بين 2.5 و4 أمتار في بعض المناطق.

وشدد على ضرورة التزام المصطافين بتعليمات الجهات المختصة وعدم النزول إلى البحر خلال فترات التحذيرات، خاصة في ظل ارتفاع الأمواج وقوة التيارات البحرية، مؤكدًا أن تجاهل التحذيرات قد يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأكد فهيم في ختام تصريحاته أن الاضطرابات الحالية لن تستمر على الوتيرة نفسها، متوقعًا أن تبدأ حدة حالة البحر في الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، مع تحسن الظروف الجوية وتراجع العوامل التي ساهمت في ارتفاع الأمواج.

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