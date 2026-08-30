باحث: غزة تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة وسط عجز دولي عن توفير الحماية للمدنيين

تتواصل التداعيات الإنسانية للحرب في قطاع غزة؛ في ظل تصاعد المخاوف من تدهور الأوضاع المعيشية والصحية للسكان، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية وما تسببه من أضرار واسعة طالت مناطق سكنية ومنشآت حيوية ومرافق تقدم خدمات أساسية للمدنيين.

وفي هذا السياق، قال محمد فوزي، الباحث المتخصص في الشأن الإقليمي، إن المشهد داخل قطاع غزة يعكس وجود أزمة كبيرة في قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع الانتهاكات التي يشهدها القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، أشار فوزي إلى أن التطورات المتلاحقة على الأرض كشفت، بحسب تقديره، عن محدودية قدرة آليات الإغاثة الدولية على توفير حماية فعالة للمدنيين والمنشآت الإنسانية، مؤكدًا أن حجم الاحتياجات داخل القطاع تجاوز مجرد توفير المساعدات الأساسية.

أزمة المساعدات تتجاوز دخول الشاحنات

وأوضح الباحث أن التحدي الإنساني في غزة لا يرتبط فقط بعملية إدخال المساعدات الغذائية والطبية، وإنما يمتد إلى ضمان وصولها بأمان إلى مستحقيها داخل القطاع.

وأشار إلى أن تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية، إلى جانب الظروف الأمنية الصعبة، يزيد من تعقيدات عمليات توزيع المساعدات، ويضع المنظمات الإنسانية أمام تحديات كبيرة في الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أن استمرار العمليات العسكرية في مناطق مختلفة من القطاع؛ أدى إلى تعقيد مهمة المؤسسات الإغاثية، في ظل الحاجة إلى توفير بيئة آمنة تسمح للعاملين في المجال الإنساني بالتحرك وتقديم الخدمات الأساسية للمدنيين.

المنشآت الطبية تحت ضغط الأزمة

وأضاف فوزي أن القطاع الصحي يواجه بدوره ضغوطًا شديدة نتيجة الأوضاع الحالية، مشيرًا إلى أن تضرر المنشآت الطبية والخدمية يضاعف من صعوبة التعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين والمرضى، فضلًا عن تأثير ذلك على قدرة السكان على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وأكد أن تداعيات الحرب لا تقتصر على الخسائر المباشرة، وإنما تمتد إلى مختلف مقومات الحياة اليومية، بما في ذلك الخدمات الصحية والبنية التحتية والمرافق التي يعتمد عليها السكان في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية

ويرى الباحث في الشأن الإقليمي أن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية يفرض تحديات أكبر أمام السكان والمنظمات الدولية، خاصة مع صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية بصورة منتظمة.

وأشار إلى أن الضغوط الناتجة عن نقص الخدمات وتدمير المنشآت والبنية التحتية، إلى جانب الظروف المعيشية القاسية، تزيد من حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون داخل القطاع.

التهجير القسري.. تحذيرات من تداعيات استمرار الحرب

وفي ختام حديثه، قال محمد فوزي إن استمرار تدمير مقومات الحياة في قطاع غزة يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل السكان، معتبرًا أن دفع المدنيين إلى ظروف معيشية بالغة الصعوبة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغوط الرامية إلى النزوح.

وأكد أن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتأمين المنشآت الطبية تمثل مسؤولية أساسية للمجتمع الدولي، مشددًا على أهمية وجود تحرك دولي أكثر فاعلية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية وضمان احترام قواعد القانون الدولي وحماية السكان المدنيين.