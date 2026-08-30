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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقيقة الارتفاع المتوقع في أسعار الطماطم.. رد عاجل من شعبة الخضروات

الطماطم
الطماطم

رد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، على سؤال بشأن احتمالية ارتفاع جنوني في أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة.
 


وأضاف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو اكسترا، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن الدولة لديها إجراءات للتعامل مع أي ارتفاع وعمل نوع من أنواع الإتاحة للسيطرة على الأسعار.

وتابع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن :"أي كلام عن ارتفاع الأسعار بيعمل بلبلة وبيخلي التحركات السعرية تكون سريعة كبيرة والناس مش مستحلة.. واي كلام عن نصائح بشراء وتخزين الطماطم خطأ ومعندناش أزمة وبلاش نعمل احنا الأزمة".
 

الطماطم أسعار الطماطم ارتفاع الطماطم

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