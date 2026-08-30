بعد رحيلها.. من هي ياسمين أبو النجا ابنة نجلاء فتحي وسيف أبو النجا؟

بعد رحيل ابنة الفنانة نجلاء فتحي، عاد اسم ابنتها الوحيدة ياسمين أبو النجا إلى دائرة اهتمام الجمهور، خاصة أنها اختارت منذ سنوات الابتعاد عن الأضواء، رغم نشأتها داخل واحدة من العائلات التي ارتبط اسمها بالفن والسينما المصرية.

وتُعد ياسمين أبو النجا الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة نجلاء فتحي من زوجها السابق المهندس والفنان سيف أبو النجا، الذي جمعته بها قصة حب انتهت بالزواج خلال فترة السبعينيات، واستمر زواجهما لنحو خمس سنوات، قبل أن يقررا الانفصال، مع استمرار الود والعلاقة الإنسانية بينهما.

ابنة نجلاء فتحي الوحيدة

ولدت ياسمين أبو النجا في كنف أسرة فنية، فوالدتها هي الفنانة نجلاء فتحي، إحدى أبرز نجمات السينما المصرية، بينما ينتمي والدها سيف أبو النجا إلى عائلة فنية معروفة، لكنه اختار بعد تجربته السينمائية أن يتفرغ لمجاله المهني كمهندس معماري.

ورغم هذه الخلفية الفنية، لم تختر ياسمين السير على خطى والديها، ولم تدخل مجال التمثيل أو العمل الفني، بل فضلت أن تحافظ على خصوصية حياتها بعيدًا عن الإعلام، وهو الأمر الذي جعل ظهورها نادرًا ومحل اهتمام الجمهور في كل مرة تظهر فيها.

سيف أبو النجا.. والدها وشقيق خالد أبو النجا

والد ياسمين هو سيف أبو النجا، الذي ينتمي إلى عائلة لها حضور في الوسط الفني، فهو الشقيق الأكبر للفنان خالد أبو النجا.

ولم يكن سيف بعيدًا تمامًا عن الفن، إذ شارك في فيلم «إمبراطورية ميم» أمام الفنانة فاتن حمامة، وجسد خلال أحداث العمل شخصية «مصطفى»، إلا أنه لم يستكمل مشواره في التمثيل، وفضل العودة إلى تخصصه الأساسي والعمل في مجال الهندسة المعمارية.

وكان ارتباطه بنجلاء فتحي من الزيجات التي حظيت باهتمام الجمهور في ذلك الوقت، خاصة أن علاقتهما بدأت بالصداقة والحب قبل الزواج، ثم أثمرت عن ابنتهما الوحيدة ياسمين.

علاقة طيبة رغم الانفصال

وعلى الرغم من انتهاء الزواج بين نجلاء فتحي وسيف أبو النجا بعد عدة سنوات، فإن الانفصال لم يكن نهاية للعلاقة الإنسانية بينهما، إذ حافظ الطرفان على قدر من الود والتفاهم، خاصة من أجل ابنتهما.

وسبق أن تحدث سيف أبو النجا عن علاقته بابنته ياسمين، مشيرًا إلى الدور الذي لعبته في استمرار العلاقة الطيبة بين والديها، لتظل الأسرة مرتبطة بعلاقة إنسانية رغم انتهاء الحياة الزوجية.

ظهور نادر على السجادة الحمراء

وبعيدًا عن حياتها الخاصة التي حرصت على إبقائها بعيدة عن الإعلام، ظهرت ياسمين أبو النجا بشكل نادر أمام الجمهور خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي عام 2020.

وخلال المهرجان، لفتت ياسمين الأنظار بعدما ظهرت برفقة طليقها المخرج خضر محمد خضر على السجادة الحمراء، في ظهور أعادها إلى دائرة اهتمام وسائل الإعلام، خاصة أن الجمهور لم يعتد على مشاهدتها في المناسبات الفنية أو الظهور الإعلامي المتكرر.

ويُعد هذا الظهور من أبرز المناسبات التي شوهدت خلالها ياسمين علنًا، في ظل حرصها المستمر على الابتعاد عن حياة المشاهير وعدم تحويل حياتها الشخصية إلى مادة إعلامية.

لماذا ابتعدت ياسمين عن الوسط الفني؟

على الرغم من أن والدتها كانت نجمة سينمائية بارزة، وأن والدها خاض تجربة التمثيل، فإن ياسمين أبو النجا لم تنجذب إلى عالم الفن، واختارت لنفسها طريقًا مختلفًا بعيدًا عن الكاميرات والشهرة.

وبمرور السنوات، أصبحت ياسمين نموذجًا لأبناء الفنانين الذين قرروا عدم استغلال شهرة عائلاتهم للدخول إلى الوسط الفني، وفضلوا الاحتفاظ بحياتهم الخاصة بعيدًا عن الإعلام.

ومع رحيل ابنة نجلاء فتحي، عادت الأنظار مجددًا لها

وتظل قصة ياسمين أبو النجا مختلفة عن كثير من أبناء الفنانين، فهي نشأت وسط أجواء فنية، لكن قرارها كان واضحًا في الابتعاد عن التمثيل والإعلام.