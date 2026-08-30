لميس الحديدي: الموسم السياحي الصيفي الحالي ممتاز بالأرقام

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن الموسم السياحي الصيفي الحالي اقترب من نهايته مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد بعد أسبوعين تقريبا.

وأضافت الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أن الموسم السياحي الصيفي كان ممتازا في الأرقام، وشهد تحسنا كبيرا على صعيد الأرقام، وبخاصة في السواحل الشمالية والغردقة والبحر الأحمر.

وتابعت، أن الإقبال من السياحة العربية كان كبيرا في الساحل الشمالي، كما أنّ مستوى هذه السياحة في تحسن كبير، ما نتج عنه تحسن في الإنفاق.

وذكرت، أن منطقة الساحل الشمالي أصبحت الواجهة الأكثر جذبا للسياحة العربية باعتراف الجميع: "السائح مبسوط في مصر بسبب الجو والبحر والناس والحفلات.. هي دي السياحة، والمهم هو ماذا نقدم للسائح وكيف نجعل تجربته جيدة جدا".