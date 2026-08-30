أستاذ قانون يكشف سبب ضعف ثقة المواطنين في البرلمان: «الدور الرقابي والتشريعي لم يظهر بالشكل الكافي»

أكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق، أن الوظيفة الأساسية لمجلس النواب تتمثل في ممارسة دوره الرقابي على أداء الحكومة، إلى جانب سن التشريعات والقوانين التي تنظم مختلف شؤون الدولة والمجتمع.

صورة المجلس لدى الشارع

وأوضح المغازي، خلال التغطية الخاصة التي يقدمها محمد جوهر وأحمد دياب على قناة «صدى البلد»، أن المواطن المصري لم يلمس هذا الدور البرلماني بالقدر الكافي، وهو ما انعكس على صورة المجلس لدى الشارع ومدى شعور المواطنين بفاعلية دوره.

إجراء حوار مجتمعي وشعبي

وأشار إلى أن الرؤية التي يطرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة اطلاع المواطنين على ما يتم إنجازه تتجاوز فكرة البيانات الحكومية التقليدية، وتقترب من إجراء حوار مجتمعي وشعبي يتيح للمصريين التعرف بصورة مباشرة على حجم ما تنفذه الدولة والحكومة من مشروعات وسياسات.

علاقة سابقة بين البرلمان والحكومة



ولفت أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق إلى أن وجود عدد من أعضاء البرلمان ممن سبق لهم العمل داخل الحكومة كان له تأثير على طبيعة تعامل المجلس مع بعض الملفات.

وأوضح أن هذا الأمر جعل جزءًا من أعضاء البرلمان، بحسب رؤيته، لا يتعاملون مع بعض القضايا بالقدر نفسه من المصداقية والشفافية التي ينتظرها المواطن، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعزيز الدور الرقابي للبرلمان وإظهار نتائجه بصورة أكثر وضوحًا أمام الرأي العام.

التشريعات التي تمس حياة المواطنين

وشدد المغازي على أهمية أن يشعر المواطن بأن مجلس النواب يمارس اختصاصاته الدستورية بصورة فاعلة، سواء من خلال الرقابة على أداء الحكومة أو المشاركة في صياغة التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.