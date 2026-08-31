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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

موعد نهاية الصيف
موعد نهاية الصيف
رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم الأثنين استقرار ملحوظاً في الأجواء مع بدء انخفاض درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة التي شهدناها خلال الأيام الماضية، لنودع شهر أغسطس اليوم بأجواء مستقرة، في انتظار موعد انتهاء فصل الصيف وبدء الخريف2026 خلال الأيام المقبلة .

حالة الطقس اليوم.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار ورياح شديدة تضرب بعض المناطق - الوطن

حالة الطقس من الثلاثاء إلى السبت 5 سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 1 سبتمبر وحتى السبت 5 سبتمبر مؤكدة استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

 

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس الأيام القادمة، سيكون مائلا للحرارة رطبا في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائلاً للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

تحسن الأحوال الجوية

كما قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تحسنًا ملحوظًا في حالة الطقس منذ أمس، بعد موجة شديدة الحرارة خلال الأيام الماضية، موضحًا أن درجات الحرارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، وأن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 34 و35 درجة مئوية، مع ارتفاع نسب الرطوبة، بينما تصل درجات الحرارة العظمى في جنوب الصعيد إلى 39 و40 درجة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة - بوابة الأهرام
استقرار نسبي حتى نهاية الأسبوع

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد خلال مداخلة عبر برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى إلى أن الأجواء الصيفية المعتادة واعتدال حركة الأمواج نسبيًا من المتوقع أن يستمرا حتى نهاية الأسبوع، لافتًا إلى عدم وجود موجات شديدة الحرارة خلال هذه الفترة، كما أوضح أن الشبورة المائية ستكون في معدلاتها المعتادة وليست كثيفة بصورة عامة، مع إمكانية زيادة كثافتها أحيانًا على بعض الطرق الزراعية.

 

متى ينتهي فصل الصيف في مصر؟

وفقاً للحسابات الفلكية، فيستمر فصل الصيف في مصر حتى 22 سبتمبر 2026، ليبدأ بعده فصل الخريف رسميًا من يوم 23 سبتمبر، مع حدوث الاعتدال الخريفي، الذي تتساوى خلاله ساعات الليل والنهار تقريبًا.


ويأتي انتهاء فصل الصيف فلكيًا إيذانًا ببدء فصل الخريف، الذي يستمر لنحو ثلاثة أشهر، قبل أن يحل فصل الشتاء في ديسمبر المقبل.

موعد بدء فصل الخريف2026

وبحسب الحسابات الفلكية، بدأ فصل الصيف هذا العام يوم 21 يونيو 2026، بالتزامن مع الانقلاب الصيفى، ويستمر حتى حدوث الاعتدال الخريفى يوم 23 سبتمبر 2026 فى التوقيت العالمى، ليبدأ معه فصل الخريف فلكيًا فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية.


ومع دخول الخريف، تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض تدريجيًا مقارنة بأشهر الصيف، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما تتراجع تدريجيًا ساعات سطوع الشمس.


موعد انتهاء التوقيت الصيفي

يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، قبل أن يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند منتصف الليل، قبل بدء تطبيق التوقيت الشتوي.

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

يبدأ تطبيق نظام التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، حيث يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عند تمام الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح الساعة 11 مساءً، وبذلك ينتهي رسميًا العمل بنظام التوقيت الصيفي، وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

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