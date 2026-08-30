إذا كنتي تودين تقديم أصناف مختلف نقدم اليكي طريقة عمل سلطة سيزر في المنزل.

المقادير:

خس كابوتشا أو خس روماني مقطع

صدر دجاج مشوي ومقطع شرائح

2 شريحة توست أو خبز مقطع مكعبات

2 ملعقة كبيرة جبنة بارميزان مبشورة



لصوص السيزر:

3 ملاعق كبيرة مايونيز

ملعقة كبيرة عصير ليمون

فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة مستردة

ملعقة كبيرة جبنة بارميزان

ملعقة كبيرة زيت زيتون

رشة ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة ماء لتخفيف الصوص حسب القوام



طريقة التحضير:

1. تبلي الدجاج بالملح والفلفل وقليل من زيت الزيتون، ثم اشويه حتى ينضج تماما وقطعيه شرائح.



2. قطعي الخبز مكعبات وحمريه في الفرن أو مقلاة مع نقطة زيت حتى يصبح مقرمشا.



3. اخلطي مكونات صوص السيزر جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي.



4. ضعي الخس في طبق كبير، وأضيفي الدجاج والخبز المحمص والبارميزان.



5. أضيفي الصوص قبل التقديم مباشرة وقلبي المكونات برفق.



6. رشي القليل من البارميزان على الوجه وقدميها فورا.

نصيحة: اذا تودين طعم السيزر الأصلي، يمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من صوص الأنشوجة للصوص، لكنها اختيارية.