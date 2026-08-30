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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بأصوات ملائكية وحضور كبير .. مساجد المحافظات تحتضن فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني

يوم السرد القرآني
يوم السرد القرآني
المحافظات

انطلق اليوم في المحافظات اليوم العالمي للسرد القرآني لتسميع القرآن الكريم كاملا في جلسة واحدة ، وسط حضور كبير من جميع الفئات وتحت رعاية الازهر الشريف..

المنوفية

من قلب المنوفية، ومع أولى لحظات انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «اليوم العالمي للسرد القرآني»، ارتفعت أصوات الناشئة بآيات الذكر الحكيم، في مشهد قرآني امتد إلى ١٣٣ مقرًا على مستوى المنطقة، لتفتح المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن أبوابها أمام أبناء المنوفية؛ يجتمعون حول كتاب الله حفظًا وسردًا ومراجعةً وإتقانًا.

وشهد الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، انطلاق فعاليات اليوم من مقر البث المباشر بمعهد منشأة سلطان الابتدائي التابع لإدارة منوف التعليمية، متابعًا جانبًا من سرد الطلاب والطالبات لمحفوظهم من كتاب الله، ومستمعًا إلى نماذج عكست ما بذلوه من جهد في الحفظ والمراجعة والإتقان، بحضور الشيخ أيمن عوف، ناظر المعهد.

وعقب متابعته جانبًا من فعاليات السرد، حرص  على لقاء الطلاب والجلوس معهم، مستمعًا إلى نماذج من محفوظهم، وموجهًا إليهم كلمات أبوية وتربوية حثهم خلالها على تعاهد كتاب الله والمداومة على مراجعته وإتقان حفظه، مؤكدًا أن حفظ القرآن الكريم ليس غايةً في ذاته فحسب، وإنما أمانة تثمر علمًا نافعًا، وأخلاقًا كريمة، وسلوكًا يعكس أثر القرآن في حياة صاحبه.

ورافقه خلال المتابعة  الشيخ أحمد الديب، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، والدكتور هاني الساعي، وكيل إدارة منوف التعليمية، بحضور  الشيخ مصطفى شرف الدين، موجه القرآن الكريم بإدارة منوف التعليمية، كما شاركت في متابعة الانطلاقة  شيماء سعد، موفدة قطاع المعاهد الأزهرية، للوقوف على انتظام فعاليات اليوم ومتابعة سيرها بالمقر.

وتُنظم فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني بتنسيق إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة المنوفية الأزهرية، تحت إشراف الشيخ أحمد الديب، مدير الإدارة، وبمتابعة تنسيقية من  هانم عبد الرازق، منسق الفعاليات بالإدارة، بمشاركة ٩ معاهد أزهرية، بواقع معهد بكل إدارة تعليمية، إلى جانب ١٢٤ مكتب تحفيظ تابعًا لإشراف الأزهر الشريف، ليصل إجمالي المقار المشاركة إلى ١٣٣ مقرًا على مستوى المحافظة.

وتأتي النسخة الثالثة من اليوم العالمي للسرد القرآني لتجسد اتساع دائرة العناية بكتاب الله في ربوع المنوفية، وتضافر جهود المعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ ومحفظي القرآن الكريم؛ دعمًا لأبناء الأزهر في رحلتهم مع كتاب الله، وترسيخًا لقيم الحفظ والمراجعة والإتقان، ليظل القرآن حاضرًا في قلوبهم، على ألسنتهم، وفي أخلاقهم. 

 

المنيا 

انطلقت اليوم فعاليات «يوم السرد القرآني» الذي ينظمه الأزهر الشريف، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في محافظة المنيا ، وذلك بمعهد ملوي الابتدائي الجديد وداري إقرأ والحافظ لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم ، بمشاركة كبيرة من حفظة القرآن الكريم ، وذلك في إطار الاحتفاء بكتاب الله وتشجيع حفظ القرآن الكريم وتلاوته.

وقال الشيخ عبد اللطيف شحاتة مدير شون القرآن بالمنطقة الازهرية بالمنيا ، إن «يوم السرد القرآني» يمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بحفظة كتاب الله، موضحًا أن الفكرة تقوم على تدريب الطالب على استحضار محفوظ القرآن الكريم وتسميعه كاملًا في جلسة واحدة، بعد مراحل متدرجة من الحفظ والمراجعة والتثبيت ، وفي المنيا يتم السرد القرآني في 3مقرات اليوم

واضاف الشيخ مجدي عبد الهادي موجه  عام القرآن الكريم بالمنطقة الازهرية إن «يوم السرد القرآني» يعود للعام الثالث على التوالي؛ يومًا تتجدد فيه صلة القلوب بكتاب الله، وتعلو فيه أصوات التلاوة من رحاب الأزهر إلى البيوت والكتاتيب والمعاهد والمدارس والمساجد، في مشهد يليق برسالة  الازهر الشريف .

الأقصر

شهدت معاهد الحرمين الشريفين الأزهرية  بمحافظة الأقصر فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني، الذي ينظمه الأزهر الشريف لسرد القرآن الكريم كاملًا في يوم واحد، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمشاركة قيادات أزهرية وتعليمية بارزة.

وشرفت الفعاليات بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الدكتور فايز نصر الدين، إلى جانب حسين الرملي رئيس مجلس إدارة معاهد الحرمين الشريفين الأزهرية الخاصة بالأقصر، وعدد من المعلمين والطلاب والقائمين على تنظيم الفعالية.

ويهدف اليوم العالمي للسرد القرآني إلى الاحتفاء بكتاب الله وتعزيز مكانة القرآن الكريم في نفوس النشء، من خلال تلاوته كاملًا في يوم واحد، بما يعكس عناية الأزهر الشريف بالقرآن الكريم وحرصه على دعم الطلاب وتشجيعهم على الحفظ والتلاوة والتدبر.

وشهدت الفعاليات أجواء إيمانية مميزة بمشاركة الطلاب، مع التأكيد على أهمية القرآن الكريم في بناء الشخصية وترسيخ القيم والأخلاق، وتعزيز الارتباط بالمنهج الأزهري ورسالة الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي والاعتدال.

وتأتي مشاركة معاهد الحرمين الشريفين الأزهرية  بالأقصر في هذه الفعالية تأكيدًا على دورها في دعم الأنشطة الدينية والتعليمية والاهتمام بحفظ القرآن الكريم وتلاوته، والمشاركة في الفعاليات التي تعكس رسالة الأزهر في خدمة كتاب الله ونشر تعاليمه.

المحافظات القرآن الكريم يوم السرد القرآني المنيا الاقصر

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