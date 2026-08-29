ارتباك راكب يقود لضبط 550 جرام مخدرات بحقائبه في مطار الأقصر الدولي

تمكنت سلطات جمارك مطار الأقصر الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الركاب القادمين إلى المطار في رحلة داخلية من القاهرة إلى الأقصر، بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات وقانون الجمارك والقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير.

بدأت الواقعة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية للركاب القادمين على رحلة مصر للطيران رقم MS060 من القاهرة إلى الأقصر، حيث اشتبه رئيس قسم تفتيش الركاب في أحد الركاب المصريين بعد ملاحظته ظهور علامات الارتباك والقلق عليه أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وعلى الفور جرى تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة X-Ray بمعرفة مأمور الفحص وتحت إشراف مدير إدارة الفحص، حيث أظهرت الصور وجود كثافات وأجسام معتمة داخل الحقائب.

وبتكليف مأمور الجمرك رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب تفتيشا دقيقا، عثر بداخلها على 5 قطع مستطيلة صغيرة ومتوسطة الحجم بنية اللون تزن نحو 550 جراما، يشتبه في احتوائها على مواد مخدرة، حيث كانت مخبأة داخل أكياس شفافة بين طيات الملابس.

وعقب ضبط المضبوطات قرر مدير عام جمارك مطار الأقصر الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر الضبط الجمركي رقم 42 لسنة 2026.

كما جرى جرد وتحريز المضبوطات تحت إشراف مدير إدارة الأمن الجمركي بالإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع.