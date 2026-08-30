مصاريف الجنازة من التأمينات.. اعرف قيمة المبلغ وخطوات صرفه

تُعد مصاريف الجنازة من التأمينات من أبرز الحقوق المالية التي يمكن لأسرة صاحب المعاش الحصول عليها عقب وفاته، خاصة في ظل الأعباء العاجلة التي تتحملها الأسرة خلال هذه الفترة.



وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الجهة التي كانت تتولى صرف معاش المتوفى تلتزم بأداء نفقات جنازة تعادل قيمة معاش ثلاثة أشهر، على أن يتم صرفها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة.

وتختلف قيمة المبلغ المستحق من حالة إلى أخرى، إذ ترتبط مباشرة بقيمة المعاش الذي كان يحصل عليه صاحب المعاش قبل وفاته، ولا يتم تحديدها كمبلغ مالي ثابت لجميع الحالات.





كما حددت الهيئة ترتيبًا واضحًا للأشخاص الذين تصرف إليهم هذه المستحقات، بحيث تكون الأولوية للأرمل أو الأرملة، ثم أرشد الأبناء، ثم الشخص الذي يثبت تحمله فعليًا لنفقات الجنازة عند عدم وجود أصحاب الأولوية السابقين.

قيمة مصاريف الجنازة من التأمينات

تبلغ قيمة مصاريف الجنازة من التأمينات ما يعادل معاش ثلاثة أشهر لصاحب المعاش المتوفى، وفق القواعد المعلنة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وبالتالي، لا توجد قيمة موحدة يحصل عليها جميع المستحقين، وإنما تتحدد قيمة المبلغ وفقًا لقيمة المعاش الذي كان يتم صرفه لصاحب المعاش قبل وفاته فإذا كان معاش المتوفى مختلفًا عن معاش شخص آخر، فإن قيمة نفقات الجنازة المستحقة ستكون مختلفة أيضًا.

وترتبط هذه القاعدة بقيمة المعاش الفعلية، وليس بمبلغ مقطوع يتم صرفه لجميع الأسر، وهو ما يجعل معرفة قيمة معاش المتوفى عنصرًا أساسيًا في تحديد قيمة المستحقات الخاصة بنفقات الجنازة.

وتأتي هذه المستحقات في إطار الخدمات التي توفرها منظومة التأمين الاجتماعي للأسرة في مواجهة الأعباء المالية التي قد تترتب بصورة عاجلة عقب وفاة صاحب المعاش.

صرف مصاريف الجنازة خلال 3 أيام

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن مصاريف الجنازة من التأمينات يتم صرفها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وذلك وفق القواعد والإجراءات المحددة للخدمة.

وتكتسب هذه المدة أهمية خاصة بالنسبة للأسرة، نظرًا إلى ارتباط نفقات الجنازة بمصروفات عاجلة يتم تحملها عقب الوفاة مباشرة، ولذلك حددت الهيئة إطارًا زمنيًا للصرف بعد تقديم الطلب واستكمال المستندات اللازمة.

ويبدأ الإجراء من خلال التوجه إلى المنطقة التأمينية الموجود بها ملف معاش المتوفى، ثم تقديم طلب صرف نفقات الجنازة والمستندات المطلوبة، لتتولى الجهة المختصة مراجعة الطلب واستكمال إجراءات الصرف للمستحق وفق ترتيب الأولوية المقرر.

من يستحق مصاريف الجنازة؟

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ترتيبًا واضحًا للمستفيد من نفقات الجنازة، ولا يتم توزيع المبلغ وفق قواعد الميراث المعتادة، إذ إن هناك ترتيبًا خاصًا يحدد الشخص الذي يتم الصرف إليه.



وتأتي الأولوية على النحو التالي:

الأرمل أو الأرملة، بصرف النظر عن استحقاقه أو استحقاقها للمعاش.

في حالة تعدد الأرامل، يتم توزيع المبلغ بينهن بالتساوي.

عند عدم وجود أرمل أو أرملة، تنتقل الأولوية إلى أرشد الأبناء.

إذا لم يوجد أي من أصحاب الأولوية السابقين، يتم الصرف إلى الشخص الذي يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.

ويعني ذلك أن الشخص الذي دفع تكاليف الجنازة لا يصبح تلقائيًا صاحب الأولوية في الحصول على المبلغ، وإنما يأتي دوره في ترتيب الصرف بعد عدم وجود الأرمل أو الأرملة وأرشد الأبناء، وفق الضوابط المقررة.

الأرملة تستحق المبلغ حتى دون استحقاق المعاش

من النقاط المهمة في قواعد صرف نفقات الجنازة أن أولوية الأرمل أو الأرملة لا تتوقف على استحقاقه أو استحقاقها لمعاش عن صاحب المعاش المتوفى.

وبالتالي، هناك فارق بين قواعد تحديد المستحق للمعاش الشهري بعد الوفاة، وبين قواعد تحديد الشخص الذي تصرف إليه نفقات الجنازة.

كما أن وجود أكثر من أرملة لا يعني حصول كل واحدة منهن على مبلغ منفصل يعادل معاش ثلاثة أشهر، وإنما يتم توزيع قيمة نفقات الجنازة المستحقة بينهن بالتساوي.

وهذه القاعدة توضح أن استحقاق مصاريف الجنازة يخضع لنظام خاص، ولا ينبغي التعامل معه باعتباره جزءًا من توزيع التركة أو اعتباره معاشًا شهريًا جديدًا للمستفيدين.

خطوات الحصول على مصاريف الجنازة

للحصول على المستحقات، يجب على صاحب الحق التوجه إلى المنطقة التأمينية الموجود بها ملف معاش صاحب المعاش المتوفى، ثم تقديم طلب صرف مصاريف الجنازة باستخدام النموذج المحدد للخدمة.

وبعد تقديم الطلب، يتم إرفاق المستندات المطلوبة، ثم تراجع الجهة المختصة البيانات والأوراق للتأكد من استيفاء شروط الصرف وتحديد صاحب الأولوية وفق القواعد المنظمة.

وتتمثل الخطوات الأساسية في:

التوجه إلى المنطقة التأمينية الموجود بها ملف معاش المتوفى. تقديم طلب صرف مصاريف الجنازة. إرفاق صورة طبق الأصل من شهادة الوفاة. تقديم النموذج المحدد لطلب صرف مصاريف الجنازة. استكمال أي إجراءات مطلوبة وفق الحالة. انتظار صرف المبلغ خلال المدة المحددة، والتي لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب وفق القواعد المعلنة.

ويُفضل التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب، لأن اكتمال البيانات والأوراق يساعد على إنهاء إجراءات الخدمة في المدة المحددة.

الأوراق المطلوبة لصرف نفقات الجنازة

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المستندات المطلوبة للحصول على نفقات الجنازة تشمل صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

كما يجب تقديم النموذج المحدد أو طلب صرف مصاريف الجنازة وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهة التأمينية المختصة.

وفي الحالات التي تنتقل فيها أولوية الصرف إلى شخص آخر بسبب عدم وجود الأرمل أو الأرملة وأرشد الأبناء، فإن الشخص الذي تحمل نفقات الجنازة يجب أن يكون قادرًا على إثبات قيامه فعليًا بتحمل هذه النفقات، وفق القواعد المنظمة للخدمة.

ومن المهم أن يتوجه صاحب الحق إلى المنطقة التأمينية التي يوجد بها ملف معاش المتوفى، بدلًا من التوجه بصورة عشوائية إلى أي منطقة تأمينية أخرى، حتى يتم التعامل مع الملف والطلب من خلال الجهة المختصة.



متى يحصل شخص آخر على مصاريف الجنازة؟

لا ينتقل حق الحصول على نفقات الجنازة مباشرة إلى الشخص الذي قام بدفع تكاليف الجنازة إذا كان هناك أرمل أو أرملة لهما الأولوية في الصرف.

ويبدأ ترتيب المستحقين بالزوج أو الزوجة، ثم أرشد الأبناء في حالة عدم وجود أرمل أو أرملة، وبعد ذلك يمكن أن ينتقل الصرف إلى الشخص الذي يثبت تحمله لنفقات الجنازة.

وتوضح هذه القاعدة أن مجرد دفع شخص لتكاليف الجنازة لا يجعله صاحب الحق الأول في جميع الحالات، وإنما يجب النظر أولًا إلى ترتيب الأولوية الذي حددته الهيئة.

ويهدف هذا الترتيب إلى تنظيم عملية الصرف وتحديد الجهة المستحقة بصورة واضحة، بما يمنع حدوث تعارض بين أفراد الأسرة أو بين المستحقين المحتملين.

مصاريف الجنازة تخص وفاة صاحب المعاش

من الضروري التمييز بين نفقات الجنازة وبين المستحقات التأمينية الأخرى التي قد ترتبط بواقعة الوفاة.

فخدمة نفقات الجنازة المعلنة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ترتبط بوفاة صاحب المعاش تحديدًا، وتقدر بمعاش ثلاثة أشهر، مع تطبيق ترتيب الصرف الخاص بالأرمل أو الأرملة، ثم أرشد الأبناء، ثم من يثبت تحمله للنفقات عند عدم وجود أصحاب الأولوية.

أما في حالة وفاة المؤمن عليه قبل أن يصبح صاحب معاش، فهناك مستحقات تأمينية أخرى تخضع لقواعد مختلفة، ولذلك لا ينبغي اعتبار جميع المبالغ التي يمكن صرفها بعد الوفاة خدمة واحدة أو تطبيق شروط مصاريف الجنازة على كل الحالات.

وهذا التفريق مهم عند التعامل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لأن طبيعة الاستحقاق تختلف بحسب حالة المتوفى وقت الوفاة، وما إذا كان صاحب معاش أو مؤمنًا عليه.

الفرق بين مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة

رغم ارتباط كل من مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة بواقعة وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه، فإنهما يمثلان استحقاقين منفصلين ولهما قواعد مختلفة.

فنفقات الجنازة تستحق عند وفاة صاحب المعاش بقيمة تعادل معاش ثلاثة أشهر، ويتم صرفها وفق ترتيب الأولوية المحدد للأرمل أو الأرملة، ثم أرشد الأبناء، ثم من يثبت تحمله لنفقات الجنازة عند عدم وجود أصحاب الأولوية السابقين.

أما منحة الوفاة فهي استحقاق منفصل تقرره التأمينات عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وتخضع لقواعد المستحقين الخاصة بها.

ومن هنا، فإن التفرقة بين الخدمتين ضرورية عند التقدم إلى التأمينات، لأن اختلاف نوع الاستحقاق يترتب عليه اختلاف أساس الصرف، والمستفيدين، والإجراءات والمستندات المطلوبة.



أهمية سرعة تقديم الطلب

تؤكد الهيئة أن سرعة التقدم بالطلب واستيفاء المستندات المطلوبة يساعدان على الاستفادة من المدة المحددة للصرف، خاصة أن نفقات الجنازة ترتبط باحتياجات مالية عاجلة تواجهها الأسرة عقب وفاة صاحب المعاش.

تلتزم الجهة التي كانت تتولى صرف معاش المتوفى بأداء نفقات تعادل معاش ثلاثة أشهر، على أن يتم الصرف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

ويتعين على صاحب الحق التأكد من تقديم الطلب إلى المنطقة التأمينية التي يوجد بها ملف المعاش، مع إرفاق صورة طبق الأصل من شهادة الوفاة والنموذج المحدد للخدمة، واستيفاء أي متطلبات مرتبطة بالحالة.

وبذلك توفر منظومة التأمين الاجتماعي آلية محددة لصرف مصاريف الجنازة من التأمينات، تبدأ بتحديد صاحب الأولوية وتنتهي بصرف المبلغ خلال المدة المقررة، بما يتيح للأسرة الحصول على مستحق مالي مرتبط بوفاة صاحب المعاش في توقيت تحتاج فيه إلى مواجهة أعباء عاجلة.

كما أن معرفة ترتيب المستحقين وقيمة المبلغ والمستندات المطلوبة تساعد الأسرة على تجنب التأخير أو الخلط بين نفقات الجنازة وغيرها من الاستحقاقات التأمينية التي قد تنشأ بعد الوفاة.