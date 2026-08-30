سعر عيار 21 في الصاغة الآن

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب مع بدء تعاملات صباح اليوم الأحد 30-8-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية وعلى مستوى محلات الصاغة.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وتضمن أخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا 6330 جنيها للشراء و6265 جنيها للبيع.

استقرار سعر الذهب

وثبت سعر جرام الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلي.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تداول له اليوم 6330 جنيها.

تحركات الذهب

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 156 جنيها منذ تعاملات أمس.

سعر جرام الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6336 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7234 جنيها للشراء و 7160 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6631 جنيها للشراء و 6563 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6330 جنيها للشراء و 6265 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5425 جنيها للشراء و 5370 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4455 دولارا للشراء و 4454 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.64 ألف جنيه للشراء و 50.12 ألف جنيه للبيع.

الذهب في السوق العالمي

ولا يعكس التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال الأسبوع بالضرورة “ضعفًا في الاقتصاد العالمي” أو “تراجعًا جوهريًا في الطلب الحقيقي على المعدن النفيس”، وإنما جاء بصورة أساسية؛ نتيجة إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

ودفع هذا التحليل، المستثمرين، إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في الذهب؛ ما زاد من الضغوط البيعية على المعدن النفيس.

وشهد الذهب عالميًا تحركات شديدة التقلب خلال الأسبوع، إذ سجلت الأوقية نحو 4651.90 دولار في 24 أغسطس، وارتفعت إلى 4659.20 دولار في 25 أغسطس.

لكن الاتجاه تغير سريعًا، إذ تراجعت الأوقية إلى 4595.20 دولار في 26 أغسطس، وزادت بشكل طفيف إلى 4602.41 دولار في 27 أغسطس، ومع تصاعد الضغوط البيعية، هبطت الأوقية إلى نحو 4304.74 دولار في 28 أغسطس، بانخفاض يقارب 355 دولارًا مقارنة بمستويات 25 أغسطس، بما يعادل نحو 7.6%.