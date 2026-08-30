نجم الأهلي السابق: مصطفى شوبير لا يقل عن أي حارس أوروبي

أشاد أحمد كشري، لاعب الأهلي السابق، بقدرات الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير، مؤكدًا أن حراسة مرمى الفريق تتمتع بعناصر مميزة قادرة على المنافسة على أعلى المستويات.

وقال كشري، خلال تصريحات ببرنامج "الكلاسيكو"، إن مصطفى شوبير يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية، مشددًا على أنه لا يقل من حيث المستوى والقدرات عن العديد من حراس المرمى الموجودين في أوروبا.

وأضاف لاعب الأهلي السابق أن محمد الشناوي يُعد واحدًا من أعظم حراس المرمى في تاريخ النادي الأهلي، لما قدمه من مستويات مميزة وإنجازات عديدة مع الفريق، مؤكدًا أن الثنائي يمثلان إضافة قوية للفريق.