أحمد كشري: أداء بنجديدة وبقرار غير مبشر وكنت أفضل التعاقد مع واحد منهما فقط

أكد أحمد كشري، لاعب الأهلي السابق، أن الفريق حقق الفوز في مباراتيه الأخيرتين، إلا أن الأداء لم يكن مقنعًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن النتائج وحدها لا تعكس المستوى الفني الذي ظهر به الفريق.

وأوضح كشري، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الثنائي بن جديد ومنصف بقرار لم يقدما حتى هذه اللحظة ما يثبت قدرتهما على الظهور بالمستوى المنتظر منهما أو إثبات أنهما يمتلكان إمكانيات احترافية.

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أنه كان من الأفضل الاكتفاء بأحد الثنائي، إلى جانب أقطاي وعبد الله، بدلًا من ضم اللاعبين معًا، مؤكدًا أن الحكم النهائي على مستواهما يحتاج إلى مزيد من الوقت.