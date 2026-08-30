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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الصور الكاملة.. حماقي يختتم صيف العلمين الجديدة 2026 بحفل أسطوري

حفل محمد حماقي
حفل محمد حماقي
محمد زاهر

اختتم الفنان محمد حماقي فعاليات صيف العلمين الجديدة 2026 بحفل جماهيري استثنائي أقيم في العلمين الجديدة وصف بأنه الخاتمة الأسطورية للموسم وأضخم عروضه على الإطلاق.

وشهد الحفل حضور الآلاف من مختلف محافظات مصر ودول الخليج العربي بحضور تخطى الطاقة الاستيعابية للمكان حيث وصلت الصفوف الأخيرة للجمهور الى بوبات الدخول، ليسدل الستار على صيف ناجح بدأه حماقي بإطلاق ألبومه العاشر "سمعوني" مطلع الموسم. 

حفل محمد حماقي 

وقدم حماقي عرضاً مباشراً تجاوز الساعتين بصوت حي كامل وبدون "Playback"، وفقا للمعايير الفنية التي التزم بها منذ انطلاقته عام 2003 بألبوم "خلينا نعيش" وتفاعل الجمهور معه منذ اللحظة الأولى وحتى الختام بأغنية "أم الدنيا".

وظهر حماقي بكامل أناقته برفقة مدير أعماله حمدي، وكان في استقبالهما منظم الحفل ياسر الحريري وداليا الكردي وشيرين مختار.

 كما حضر عدد من المقربين وأصدقاء حماقي من بينهم زوجته نهلة الحاجري وشقيقه طارق، والملحن عزيز الشافعي، والفنان أحمد ماجد وخطيبته رؤى، والفنانة داليا شوقي، والفنان أحمد جمال سعيد، والمطربة رنا سماحة، إلى جانب عدد من المشاهير والإعلاميين.

وخصص حماقي وصلة غنائية مطولة من ألبوم "سمعوني" الذي ضم 18 أغنية وتصدر قوائم الاستماع فور طرحه إلى جانب أهم محطات مسيرته الفنية الممتدة لـ 25 عاماً.

واحتفل حماقي بنجاح تعاونه مع الملحن عزيز الشافعي مقدما "زيها مين" و"بحرية" وسط تفاعل جماهيري حول الأغاني إلى "ديو" جماعي  ..وعلق حماقي مازحاً: "ياولا  تمام .. الصيف كله بقى يا ولا"، خاصة بعد الأداء المبهر للأغنية بمشاركة الفتيات اللاتي جسدن دور شيرين عبد الوهاب في العمل.

كما أحيا مجموعة من أغانيه التي لحنها عمرو مصطفى، وطلب من الجمهور توجيه تحية خاصة له، مشيراً إلى انشغاله حالياً بوضع ألحان ألبومه المقبل، في تلميح استقبله الحضور بحماس كبير.

ووجه حماقي الشكر للجمهور على تفاعله المتواصل طوال الحفل، ولفرقته الموسيقية، ولمنظم الحفل، وشركاء النجاح مصمم الإضاءة، ومصمم ومنفذ المسرح، ومؤثرات الـ Fire، الذين قدموا أجواء ديكورية وتفاعلية ضخمة عبر منظومة إضاءة هرمية بأحدث تقنيات العرض العالمية مزجت بين الطابع العالمي للعلمين والروح المصرية الأصيلة. 

وبهذا الحفل الاسطوري يؤكد محمد حماقي مكانته كأحد أبرز الأصوات المصرية والعربية التي طبعت وجدان الجمهور عبر أجيال، مقدماً نموذجاً يجمع بين أصالة الطرب المصري ومعايير حفلات الـ Live العالمية.

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