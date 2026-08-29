استخراج شهادة ميلاد 2026.. خطوات الحصول عليها أونلاين ومن الماكينات الذكية ورسوم الخدمة

يبحث كثير من المواطنين عن طرق استخراج شهادة ميلاد 2026، سواء إلكترونيا أو من خلال الماكينه الذكية التابعة لوزارة الداخلية، لما توفره هذه الخدمات من وقت وجهد، وتجنب الانتظار داخل مكاتب السجل المدني.

ويمكن الحصول على الشهادة المميكنة بعد إدخال البيانات المطلوبة وسداد الرسوم، مع تحديد طريقة وموعد استلام الوثيقة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأحوال المدنية، لتطوير الخدمات الحكومية والتحول إلى النظام الرقمي، بما يتيح للمواطنين استخراج المستندات الرسمية بسهولة وفي أسرع وقت.

شهادة الميلاد

استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

وفرت وزارة الداخلية ماكينات ذكية في عدد من المواقع لاستخراج شهادات الميلاد، حيث تستغرق العملية أقل من 5 دقائق، مقابل رسوم قدرها 50 جنيها، تسدد نقديا من خلال الماكينة دون الحاجة إلى تدخل الموظفين.

وتتيح الماكينات أيضا استخراج شهادات الوفاة والزواج والطلاق، ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها قطاع الأحوال المدنية.

خطوات استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية 2026

يمكن استخراج شهادة الميلاد من خلال الماكينات الذكية باتباع الخطوات التالية:

الوقوف أمام الماكينة لإتمام التعرف على بصمة الوجه وأحد الأصابع.

اختيار خدمة «شهادة الميلاد» من القائمة الرئيسية.

إدخال الرقم القومي كاملا كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي.

كتابة رقم المصنع الموجود على بطاقة الرقم القومي.

إدخال اسم الأم كاملا وفقا للبيانات المسجلة في شهادة الميلاد.

سداد الرسوم المقررة واستلام الشهادة خلال دقائق.

شهادة ميلاد

استخراج شهادة ميلاد أونلاين دون الذهاب إلى السجل المدني

يمكن للمواطنين استخراج شهادة الميلاد إلكترونيا دون التوجه إلى السجل المدني، من خلال موقع وزارة الداخلية أو منصة مصر الرقمية. وتتم الخدمة عبر إدخال البيانات المطلوبة، واختيار وسيلة السداد، ثم تحديد عنوان استلام الشهادة.

خطوات استخراج شهادة الميلاد عبر موقع وزارة الداخلية

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وخدمات الأحوال المدنية.

اختيار خدمة «الإنترنت للمواطنين».

الضغط على خدمة «شهادة الميلاد».

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

اختيار طريقة سداد الرسوم، سواء إلكترونيا أو عند الاستلام.

انتظار إخطار يوضح موعد تسليم الشهادة.

استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر عبر منصة مصر الرقمية

تتيح منصة مصر الرقمية أيضا إمكانية استخراج شهادة ميلاد مميكنة إلكترونيا، من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية أو إنشاء حساب جديد.

اختيار قسم خدمات الأحوال المدنية.

الضغط على خدمة «شهادة ميلاد».

الموافقة على الشروط والأحكام.

إدخال بيانات مقدم الطلب، وتشمل الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان.

تحديد وسيلة سداد الرسوم.

استلام رسالة تتضمن موعد توصيل الشهادة إلى العنوان المسجل.

شهادة ميلاد

رسوم استخراج شهادة ميلاد 2026

تبلغ رسوم استخراج شهادة الميلاد من خلال الماكينات الذكية 50 جنيها، بينما تختلف تكلفة استخراجها عبر الخدمات الإلكترونية وفقا لطريقة التوصيل ونوع الخدمة المختارة. ويمكن سداد الرسوم إلكترونيا أو عند استلام الوثيقة، بحسب النظام المتاح أثناء تقديم الطلب.