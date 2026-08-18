كيفية تصحيح الأخطاء بشهادة الميلاد الرسمية.. في عدة خطوات

في إطار جهود الدولة لتوعية المواطنين بحقوقهم وتسهيل الإجراءات الإدارية، نسلط الضوء على قضية حيوية تهم ملايين الأسر، وهي كيفية التعامل في حال اكتشاف خطأ في بيانات شهادة الميلاد الإلزامية.

و​نستعرض في هذا التقرير الدليل الكامل للخطوات، المستندات المطلوبة والتحذيرات الأساسية لضمان سلامة أوراقك الثبوتية.

​أخطاء شائعة قد تعطل مصالحك

و​وفقًا لما تم رصده، تتعدد الأخطاء التي قد تقع دون قصد أثناء تسجيل المواليد، ومن أبرزها:

​خطأ في الاسم: سواء اسم الطفل أو التباس في الحروف.

​خطأ في تاريخ الميلاد: عدم تطابق اليوم، الشهر، أو سنة الميلاد.

​خطأ في النوع: التسجيل الخاطئ (ذكر/أنثى).

​خطأ في اسم الأب أو الأم: عدم مطابقة الأسماء للرقم القومي للوالدين.

​خطأ في محل الميلاد: تسجيل المستشفى أو المحافظة بشكل غير دقيق.

​المستندات المطلوبة للتصحيح

و​من حق المواطن قانونًا طلب تصحيح هذه البيانات من خلال قطاع الأحوال المدنية، بشرط تقديم المستندات التي تثبت صحة البيانات المراد تعديلها.

وتختلف الأوراق المطلوبة حسب نوع الخطأ، ولكنها تشمل بشكل أساسي:

​بطاقة الرقم القومي: لصاحب الشأن نفسه (إذا كان بالغًا) أو لولي الأمر.

​المستند الصحيح: الوثيقة الرسمية الأصلية التي تثبت البيانات المراد تعديلها (مثل قسيمة الزواج، بطاقة الوالد، إلخ).

​مستندات إضافية: أي أوراق تطلبها مصلحة الأحوال المدنية وفقًا لنوع ونطاق التصحيح المطلوب.

​نصيحة من "بوابة مصر الرقمية"

وتُشدد الجهات الرسمية على عدم استخدام شهادة الميلاد التي تحتوي على بيانات خاطئة في أي إجراءات رسمية؛ لأن الاستمرار في استخدامها قد يتسبب في مشكلات قانونية وإدارية معقدة عند استخراج باقي المستندات مثل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

و​توجّه المنصة نصيحة ذهبية لكافة المواطنين بضرورة مراجعة جميع بيانات شهادة الميلاد فور استلامها مباشرة من مكتب الصحة أو السجل المدني. وتزداد أهمية هذه المراجعة خاصة قبل الإقدام على خطوات مصيرية مثل:

​التقديم للمدارس والجامعات ​استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة ​استخراج أو تجديد جواز السفر

7 خدمات متاحة أونلاين

وتشمل الخدمات المتاحة أونلاين، عبر منصة مصر الرقمية 7 قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن المصري: