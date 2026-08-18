قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال ورفض أية إجراءات أحادية
في مؤتمر صحفى.. ممدوح عيد يشكر يوريزيتش وموكوينا: متحمس لتجربة بيراميدز| صور
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم
السعودية تستأنف شحن وبيع النفط عبر مضيق هرمز
كوريا الشمالية خزينة سلاح لروسيا.. لافروف: نعمل لإرساء نظام عالمي جديد
حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران
الرئيس السيسي يجدد تعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي
كونيا سبور يواصل مفاوضاته لضم إمام عاشور والأهلي يخفض مطالبه
وزير الأوقاف يستجيب لطلب مصلٍ بالحسين لأداء العمرة وزيارة النبي
ليس مريضا.. حقيقة إعياء الفنان محمد صبحي ودخوله المستشفى.. خاص
الرئيس السيسي يوجه بتطوير المناهج والرقمنة وإعادة هيكلة القبول الجامعي وفق احتياجات سوق العمل
الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه.. ويتجاوز 50.60 جنيه للبيع في عدد من البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كيفية تصحيح الأخطاء بشهادة الميلاد الرسمية.. في عدة خطوات

شهادة الميلاد
شهادة الميلاد
قسم الخدمات

في إطار جهود الدولة لتوعية المواطنين بحقوقهم وتسهيل الإجراءات الإدارية، نسلط الضوء على قضية حيوية تهم ملايين الأسر، وهي كيفية التعامل في حال اكتشاف خطأ في بيانات شهادة الميلاد الإلزامية.

و​نستعرض في هذا التقرير الدليل الكامل للخطوات، المستندات المطلوبة والتحذيرات الأساسية لضمان سلامة أوراقك الثبوتية.

طرق استخراج شهادة الميلاد المميكنة

​أخطاء شائعة قد تعطل مصالحك

و​وفقًا لما تم رصده، تتعدد الأخطاء التي قد تقع دون قصد أثناء تسجيل المواليد، ومن أبرزها:

​خطأ في الاسم: سواء اسم الطفل أو التباس في الحروف.

​خطأ في تاريخ الميلاد: عدم تطابق اليوم، الشهر، أو سنة الميلاد.

​خطأ في النوع: التسجيل الخاطئ (ذكر/أنثى).

​خطأ في اسم الأب أو الأم: عدم مطابقة الأسماء للرقم القومي للوالدين.

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

​خطأ في محل الميلاد: تسجيل المستشفى أو المحافظة بشكل غير دقيق.

​المستندات المطلوبة للتصحيح

و​من حق المواطن قانونًا طلب تصحيح هذه البيانات من خلال قطاع الأحوال المدنية، بشرط تقديم المستندات التي تثبت صحة البيانات المراد تعديلها. 

وتختلف الأوراق المطلوبة حسب نوع الخطأ، ولكنها تشمل بشكل أساسي:

​بطاقة الرقم القومي: لصاحب الشأن نفسه (إذا كان بالغًا) أو لولي الأمر.

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

​المستند الصحيح: الوثيقة الرسمية الأصلية التي تثبت البيانات المراد تعديلها (مثل قسيمة الزواج، بطاقة الوالد، إلخ).

​مستندات إضافية: أي أوراق تطلبها مصلحة الأحوال المدنية وفقًا لنوع ونطاق التصحيح المطلوب.

​نصيحة من "بوابة مصر الرقمية"

وتُشدد الجهات الرسمية على عدم استخدام شهادة الميلاد التي تحتوي على بيانات خاطئة في أي إجراءات رسمية؛ لأن الاستمرار في استخدامها قد يتسبب في مشكلات قانونية وإدارية معقدة عند استخراج باقي المستندات مثل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

مصر الرقمية

و​توجّه المنصة نصيحة ذهبية لكافة المواطنين بضرورة مراجعة جميع بيانات شهادة الميلاد فور استلامها مباشرة من مكتب الصحة أو السجل المدني. وتزداد أهمية هذه المراجعة خاصة قبل الإقدام على خطوات مصيرية مثل:

  1. ​التقديم للمدارس والجامعات
  2. ​استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة
  3. ​استخراج أو تجديد جواز السفر

7 خدمات متاحة أونلاين

وتشمل الخدمات المتاحة أونلاين، عبر منصة مصر الرقمية 7 قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن المصري:

بوابة مصر الرقمية
  1. ​بدل تالف لبطاقة الرقم القومي: إمكانية إصدار بطاقة رقم قومي جديدة بدلاً من التالفة إلكترونياً دون الحاجة لإعادة التصوير طالما كانت البيانات محدثة.
  2. ​بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي: تتيح الخدمة الإبلاغ الفوري عن فقد البطاقة وطلب إصدار بدل فاقد لحماية بيانات المواطن.
  3. ​شهادة الميلاد: استخراج شهادة ميلاد ميكنة لأفراد الأسرة بكل سهولة.
  4. ​إصدار شهادة وفاة ميكنة مطبوعة مسبقاً: طلب نسخة ميكنة من شهادة الوفاة المسجلة في دفاتر الحكومة مسبقاً.
  5. ​إصدار قسيمة زواج ميكنة مطبوعة مسبقاً: استخراج نسخة موثقة وميكنة من قسيمة الزواج.استخراج شهادة الميلاد 2025
  6. ​إصدار قسيمة طلاق ميكنة مطبوعة مسبقاً: طلب وثيقة طلاق ميكنة بناءً على البيانات المسجلة مسبقاً.
  7. ​إصدار شهادة ميلاد ميكنة لأول مرة: تسجيل المواليد الجدد واستخراج الشهادة للمرة الأولى رقمياً.
شهادة الميلاد أخطاء شهادة الميلاد تصحيح شهادة الميلاد خطأ شهادة الميلاد مصر الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

الدواجن

بكام الفراخ انهاردة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

ترشيحاتنا

السفر

عاصفة شمسية فوق السحاب.. هل يصبح الطيران في مرمى الخطر الفضائي؟

تشنجات الساق أثناء النوم.. لماذا توقظك فجأة وما الذي يكشفه الأطباء؟

تشنجات الساق أثناء النوم.. لماذا توقظك فجأة وما الذي يكشفه الأطباء؟

موجود في مطبخك.. غذاء بسيط قد يدعم صحتك لسنوات

موجود في مطبخك.. غذاء بسيط قد يدعم صحتك لسنوات

بالصور

تقنية من BYD تشحن السيارات الكهربائية في 9 دقائق فقط

دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT
دنزا Z9 GT

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش
مش مجرد فاكهة صيفية.. فوائد صحية مذهلة للمشمش

مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يتسبب في العصبية والصداع والإرهاق

العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد